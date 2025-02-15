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花蓮又見投資虛擬貨幣行騙 女子遭詐180萬元車手被逮

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮有民眾誤信詐騙集團投資虛擬貨幣，繳398萬擔保金輕鬆獲利3980萬元話術，被騙180萬元。警方獲報後，逮捕已多次擔任車手的陳姓男子，依詐欺犯罪及洗錢防制法等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦，檢方訊後聲請羈押禁見陳嫌獲准。

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長張益新今天表示，日前接獲報案，稱被LINE網友詐騙，對方誑稱投資某虛擬貨幣交易平台可賺取暴利，要她繳交398萬元擔保金，可以輕易領取投資平台獲利款項3980萬元。

被害人表示，她提領現金後，詐團派人冒充幣商到府收款，再由假冒的客福人員兌換詐團指定的假APP錢包虛擬貨幣，讓他被騙180萬元。

花蓮刑大上月在吉安火車站埋伏，逮捕假冒投資公司服務員及幣商，負責面交的陳姓車手，查扣提款單2張、服務證影本5張、操作協議書5份、收據、犯案用手機及現金90萬元等證物。

警方查出陳嫌先前已經多次擔任詐團車手，有反覆犯罪之虞，依詐欺、洗錢等罪嫌移送並建請檢方聲押，檢方複訊後向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准。

張益新表示，個人幣商到府收款是常見的詐騙手法，請民眾注意，以免上當，若有疑問可撥打165反詐騙電話查證。

花蓮刑大逮捕詐團車手陳姓男子，起出服務證影本等證物。圖／警方提供
花蓮刑大逮捕詐團車手陳姓男子，起出服務證影本等證物。圖／警方提供
花蓮刑大日前逮捕假冒幣商、負責面交的陳姓車手（右），依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，陳嫌已遭法院裁定羈押禁見。圖／警方提供
花蓮刑大日前逮捕假冒幣商、負責面交的陳姓車手（右），依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，陳嫌已遭法院裁定羈押禁見。圖／警方提供

花蓮 虛擬貨幣 詐騙集團 車手

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