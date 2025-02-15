二重疏洪道堤防加高工程被倒廢土 環保局將送檢調調查

二重疏洪道左岸加高工程是未來五股地區解除二級洪水平原管制關鍵，目前如火如荼施工中，不料新北市議員陳明義接到檢舉，現場疑似有非法偷埋廢棄物，帶領市府官員前往直擊。新北市環保局稽查員到場稽查，發現業者未依法檢具事業廢棄物清理計畫書送環保局審查核准即逕行營運，已依廢清法告發，並送檢調調查。

新北市環保局14日午間接獲通報，五股二重疏洪道附近疑似有非法偷埋廢棄物，派員前往稽查，經查地點位於五股區成泰路一段98巷，為安倉營造股份有限公司承攬新北市政府水利局二重疏洪道左岸加高工程。

環保局表示，該公司屬應檢具事業廢棄物清理計畫書公告事業別，卻未依規定檢具事業廢棄物清理計畫書送本局審查核准即營運，已違反廢棄物清理法規定。

稽查員同時在現場查獲有非法掩埋廢棄物情事，將調閱監視器釐清進出車輛及行為人，因本案已涉及違反廢棄物清理法行政刑罰，將依廢清法移請檢察機關偵辦。

水利局表示，有關業者違規行為，後續會釐清行為人並將依工程契約規定，針對工程承包業者開罰12至14萬元、針對工程監造單位開罰2萬餘元。

該公司表示，工程施作範圍全長約為4公里，施工期間會將原本的疏洪道拆除後再新建較高的土堤及防洪牆，以符合200年防洪水位高。工程施作所產生混凝土塊及瀝青營建剩餘土石方，會至工程結束後再將其清除，而平日作業產生生活垃圾則委由合法清除機構清除。後續會盡快將事業廢棄物清理計畫書送環保局審查，並會配合環保局調查，提供監視器畫面釐清非法棄置的行為人。

環保局強調，環保局絕不容許類此事件發生，除依法查處外並呼籲事業應確實遵守廢棄物清理法，切勿心存僥倖，為非作歹。

市議員陳明義說，每天從高速公路下五股交流道都可以看到不明車輛，他已經觀察許久時間，昨天跟水利局開會，他才直接帶著市府官員前往現場直擊。

陳明義說，業者在行水區內放入這麼多土方，萬一洪水來襲，對周邊後果不堪設想。