台3線1700萬麥拉倫失控衝撞路邊店家 人無大礙跑車可能報銷

58歲陳姓男子今天上午8點左右駕駛價值逾千萬元的跑車，行經台3線公路南下134.5公里苗栗大湖鄉路段時，突然失控衝撞路邊的販售農特產及草莓的店家，跑車毀損嚴重，駕駛僅手腳輕傷，草莓特產店幸無人受傷，車禍發生原因和肇事責任待調查釐清。

苗栗縣消防局和警方上午8點5分接獲大湖鄉南湖路段的事故通報，派員救護及處理，陳姓男子駕駛的麥拉倫720S跑車幾乎全毀，但他意識清楚，僅手腳有輕微傷勢，經救護人員現場包紮處理，傷勢無大礙。警方檢測，他沒有酒駕情況，

受到跑車衝撞的特產攤商店家受損，幸好無人受傷，陳姓男子駕駛的麥拉倫720S跑車是2018年出廠，新車價格約在1700萬元上下，陳男的跑車衝撞嚴重，可能整輛要報銷。