影／上班遇死劫！北市單車男遭砂石車當場輾斃 死者是土木技師

台北市中山區今天發生死亡車禍，一輛砂石車沿松江路，右轉民族東路行駛時，因沒注意前方路況，輾過綠燈欲直行的單車騎士王姓男子，王男當場遭輾斃。警方獲報趕抵，把肇事砂石車駕駛許姓男子帶回派出所，警詢後依過失致死罪嫌移送法辦。

中山警方今天早上8點43分獲報，民族東路與松江路口有車禍趕抵，報案人稱一輛腳踏車遭砂石車輾斃，腳踏車騎士王男（64歲）血肉模糊，當場死亡、未送醫，警方著手釐清事故原因。

調查發現，死者王男當時騎腳踏車，跟砂石車一起等紅綠燈，待綠燈後起步，孰料疑因視線差、內輪差，砂石車駕駛許男（63歲）未注意到要直行的腳踏車，直接右轉輾過。

警方指出，肇事責任後續將等事故初判表，但初步釐清，砂石車應負完全責任；警詢後依涉犯刑法過失致死罪，將許男移送台北地檢署偵辦。