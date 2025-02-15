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影／新莊骰子牛攤元宵、情人節連續遭竊 警鎖定慣竊逮捕
新北市新莊區四維路市場1家賣骰子牛肉攤位，元宵節、情人節連續2次被小偷闖入，竊取未上鎖的收銀機內零錢，攤位監視器拍下完整過程。警方獲報後，昨天凌晨查獲43歲慣竊蔡姓男子，依竊盜罪嫌移送法辦。
這個攤位打烊之後，門面僅用帆布蓋上，老闆12日元宵節下午5時許，準備開張營業時，發現收銀機內大約800元零錢遭人竊取，查看店內監視器畫面，發現當天凌晨2時許，遭1名陌生男子輕鬆掀開帆布闖入，打開收銀機偷錢。老闆於是報案提告竊盜。
新莊警分局光華派出所獲報展開調查，調閱路口監視器檢視竊嫌犯案時的穿著及配戴背包等特徵，認出是常在附近市場偷東西的蔡姓慣竊。未料昨天14日情人節凌晨1時許，蔡男又再度侵入骰子牛攤位偷收銀機零錢，連續2次都是利用打烊收攤之後入內偷錢，員警發現後立即出動，在附近街道攔下蔡男，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。
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