影／新莊骰子牛攤元宵、情人節連續遭竊 警鎖定慣竊逮捕

新北市新莊區四維路市場1家賣骰子牛肉攤位，元宵節、情人節連續2次被小偷闖入，竊取未上鎖的收銀機內零錢，攤位監視器拍下完整過程。警方獲報後，昨天凌晨查獲43歲慣竊蔡姓男子，依竊盜罪嫌移送法辦。

這個攤位打烊之後，門面僅用帆布蓋上，老闆12日元宵節下午5時許，準備開張營業時，發現收銀機內大約800元零錢遭人竊取，查看店內監視器畫面，發現當天凌晨2時許，遭1名陌生男子輕鬆掀開帆布闖入，打開收銀機偷錢。老闆於是報案提告竊盜。