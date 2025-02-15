高雄小港傳工安意外！女移工墜3樓...竟是通緝犯

高雄市小港區今天上午疑發生工安意外，1名越南籍女子在建築工地，自3樓墜落地面，送醫搶救，警方發現她是逃逸移工，並因案通緝中，全案由警方處理中。

據了解，今天上午8時許，阮姓女子（44歲）疑在高雄市小港區高松路某建築工地工作，不慎由3樓的施工孔墜落，掉落1樓地面，現場其他工人發現，趕緊求救。

消防局救護人員到場，發現阮姓女子手腳擦挫，意識清楚，暫無生命危險，將她送往小港醫院治療。醫師發覺她頭骨骨折，牙齒斷數根。