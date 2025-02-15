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高雄小港傳工安意外！女移工墜3樓...竟是通緝犯

聯合報／ 記者林保光石秀華／高雄即時報導

高雄市小港區今天上午疑發生工安意外，1名越南籍女子在建築工地，自3樓墜落地面，送醫搶救，警方發現她是逃逸移工，並因案通緝中，全案由警方處理中。

據了解，今天上午8時許，阮姓女子（44歲）疑在高雄市小港區高松路某建築工地工作，不慎由3樓的施工孔墜落，掉落1樓地面，現場其他工人發現，趕緊求救。

消防局救護人員到場，發現阮姓女子手腳擦挫，意識清楚，暫無生命危險，將她送往小港醫院治療。醫師發覺她頭骨骨折，牙齒斷數根。

警方查證阮女身分，竟發現她2017年12月來台工作，應於2021年3月出境，但經雇主通報失聯，成為逃逸移工，2021年因涉偽造文書罪，經高雄地檢署發布通緝。全案正由警方查辦中。

高雄市小港區工安意外，越南籍女移工墜樓，警方發現她是失聯移工並通緝中。記者林保光／翻攝
高雄市小港區工安意外，越南籍女移工墜樓，警方發現她是失聯移工並通緝中。記者林保光／翻攝
高雄市小港區工安意外，越南籍女移工墜樓，警方發現她是失聯移工並通緝中。記者林保光／翻攝
高雄市小港區工安意外，越南籍女移工墜樓，警方發現她是失聯移工並通緝中。記者林保光／翻攝

移工 通緝 高雄市

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