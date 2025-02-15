台南安定四層透天厝清晨大火 6人逃到陽台濃煙嗆傷被救出

台南市安定區海寮里海寮一棟4樓透天厝上午6點半左右氣候，火勢猛烈，所幸6名住戶都即時逃到2、3樓陽台，消防隊10多分鐘後到場將人救出，雖然他們都有被濃煙嗆傷，但都意識清楚沒有生命危險，分送安南、奇美醫醫院治療。

台南市消防局表示，起火透天厝是出租給3男3女的4樓鋼筋混泥土建築，因為有裝設住宅用火災警報器，偵測到濃煙發出警報聲，睡覺的民眾才能夠及時從後方的臥房逃到前面陽台待救。

消防局清晨6點31接獲報案、陸續派出10多個消防分隊車組將近60名消防員前往，現場消防員7點5分回報火勢控制，20分鐘後撲滅。

消防人員架梯從二樓陽台救出63歲林姓女子、14歲歲男童，陸續從三樓陽台救出16歲林姓女童、7歲陳姓男童、32歲吳姓男子與34歲陳姓女子送醫。