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台南安定四層透天厝清晨大火 6人逃到陽台濃煙嗆傷被救出
台南市安定區海寮里海寮一棟4樓透天厝上午6點半左右氣候，火勢猛烈，所幸6名住戶都即時逃到2、3樓陽台，消防隊10多分鐘後到場將人救出，雖然他們都有被濃煙嗆傷，但都意識清楚沒有生命危險，分送安南、奇美醫醫院治療。
台南市消防局表示，起火透天厝是出租給3男3女的4樓鋼筋混泥土建築，因為有裝設住宅用火災警報器，偵測到濃煙發出警報聲，睡覺的民眾才能夠及時從後方的臥房逃到前面陽台待救。
消防局清晨6點31接獲報案、陸續派出10多個消防分隊車組將近60名消防員前往，現場消防員7點5分回報火勢控制，20分鐘後撲滅。
消防人員架梯從二樓陽台救出63歲林姓女子、14歲歲男童，陸續從三樓陽台救出16歲林姓女童、7歲陳姓男童、32歲吳姓男子與34歲陳姓女子送醫。
消防局表示，火場一樓樓梯間雜物燃燒約15平方公尺，二樓後方房間與三樓後方房間各約5平方公尺都燒毀，因建築物有租賃關係、有財損需火場調查。
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