影／新北婦開車誤入人行地下道 拖吊救援又出包...慘釀2次傷害
新北市63歲婦人王姓女子疑路況不熟，昨駕車行經樹林區長壽街竟直接開進人行地下道，人車卡住一度動彈不得，婦人找來拖吊車救援又出包，再釀二次傷害，所幸無人受傷，也讓路過人車看了都傻眼。
新北市警方前天中午12時許獲報，樹林區長壽街發生一起交通障礙，經瞭解為63歲王女駕駛營業小客車，沿樹林區後站街往保安街一段方向行駛，疑似路況不熟悉，駛入人行地下道，警方獲報後趕抵現場拉起封鎖線，評估情況後決定尋求拖吊車協助，現場王女已自行脫困，無人受傷。
王女找來民間拖吊車協助，在救援過程中，疑似因操作不當，車輛在拉起過程中，竟又意外失控讓車子脫鉤滑落，王女只能眼睜睜看著愛車從原本卡住的地下道入口，一路下滑掉向地下道底部，發出巨大聲響，王女看到這一幕直接當場傻掉，原本只是誤闖受困，沒想到找來的救援竟然讓愛車受到「二度傷害」，毀損更加嚴重，還好最後仍順利救援脫困。
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