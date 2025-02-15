影／新北婦開車誤入人行地下道 拖吊救援又出包...慘釀2次傷害

新北市63歲婦人王姓女子疑路況不熟，昨駕車行經樹林區長壽街竟直接開進人行地下道，人車卡住一度動彈不得，婦人找來拖吊車救援又出包，再釀二次傷害，所幸無人受傷，也讓路過人車看了都傻眼。

新北市警方前天中午12時許獲報，樹林區長壽街發生一起交通障礙，經瞭解為63歲王女駕駛營業小客車，沿樹林區後站街往保安街一段方向行駛，疑似路況不熟悉，駛入人行地下道，警方獲報後趕抵現場拉起封鎖線，評估情況後決定尋求拖吊車協助，現場王女已自行脫困，無人受傷。