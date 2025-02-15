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影／早安圖很重要！屏東老翁兩天沒傳…老友驚覺不妙 報警救回命

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣78歲獨居王姓老翁，每天會傳「早安圖」給70多歲何姓老友，何姓老友發現，好友兩天都沒傳早安圖，未讀訊息，且聯繫不上，深怕發生意外，昨向警方報案，警方到場一看，王姓老翁倒臥屋內車庫，因跌倒無法起身，出現失溫，趕緊送醫。

近日溫度驟降又下雨，住在高樹鄉何姓老翁與住九如王姓老翁認識2、30年，何姓老翁告訴警方，王姓老翁平常都會傳早安圖給他，這兩天卻突然沒傳，且傳訊息都沒讀，聯繫不上，相當擔心。昨上午11點決定打電話向警方報案求助。

里港警分局九如分駐所接獲報案，警員張育敬、蘇憲榮、羅佳純趕抵現場，從門縫中發現王姓老翁竟倒臥家門前，趕緊通報119及鎖匠。

九如分駐所副所長張泄文說，78歲王姓老翁獨居且行動不便，近兩天溫度驟降又下雨，老翁不讀不回訊息讓何姓老友很擔心。警方到場發現大門深鎖，呼喊無回應，經仔細在房屋外牆、門縫探察屋內，發現老翁倒臥於家門前，趕緊通報消防、救護單位、鎖匠，以長梯越過圍牆開門救護。

78歲王姓老翁還有些微意識，但全身濕透，出現失溫，經了解，王姓老翁因行動不便跌倒在大門前，2天無法起身，警方趕緊協同救護單位將老翁送醫救治，幸無生命危險。

里港警分局分局長温基興說，現場員警處事機警應變得宜，成功從死神中搶命，表現殊值嘉許。提醒民眾，台灣邁入超高齡化社會，鄰里家人間應互相關懷，尤其家有年長獨居者應相互定期聯絡，以避免造成事故發生卻無人知曉的狀況。

何姓老翁（右二）發現好友王姓老翁兩天都沒傳早安圖，傳訊息又沒回，聯繫不上，趕緊報警，警方到場發現，王姓老翁跌倒倒臥家門前，出現失溫情況，趕緊送醫。圖／警方提供
何姓老翁（右二）發現好友王姓老翁兩天都沒傳早安圖，傳訊息又沒回，聯繫不上，趕緊報警，警方到場發現，王姓老翁跌倒倒臥家門前，出現失溫情況，趕緊送醫。圖／警方提供
何姓老翁發現好友兩天都沒傳早安圖，傳訊息又沒回，聯繫不上，趕緊報警，警方到場發現，王姓老翁跌倒倒臥家門前，出現失溫情況，趕緊送醫。圖／警方提供
何姓老翁發現好友兩天都沒傳早安圖，傳訊息又沒回，聯繫不上，趕緊報警，警方到場發現，王姓老翁跌倒倒臥家門前，出現失溫情況，趕緊送醫。圖／警方提供
何姓老翁（左二）發現好友兩天都沒傳早安圖，傳訊息又沒回，聯繫不上，趕緊報警，警方到場發現，王姓老翁跌倒倒臥家門前，出現失溫情況，趕緊送醫。圖／警方提供
何姓老翁（左二）發現好友兩天都沒傳早安圖，傳訊息又沒回，聯繫不上，趕緊報警，警方到場發現，王姓老翁跌倒倒臥家門前，出現失溫情況，趕緊送醫。圖／警方提供

屏東縣 獨居

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