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「免費拖吊叫我等」車主國道爆胎照做 下秒遭撞險喪命

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹吳姓男子開車行經國道1號南下75公里楊梅至湖口路段時，車子因爆胎停在路肩等待道路免費救援，未料要去放三角警告標示牌時，就遭後車追撞，吳男驚魂未定表示，幸好他及時閃避才未釀傷亡。警方也提醒，應與前車保持適當安全距離。

國道警方指出，37歲吳男今天傍晚5點32分行經國道1號南向75公里處發生交通事故，吳男自述開啟自動輔助駕駛系統，疑因精神狀況不濟撞擊內線護欄並停於外側路肩，隨後遭40歲田姓男子追撞，由於撞擊力道猛烈，田男又擦撞外側車道57歲文男駕駛的營業貨櫃車，所幸整起事故無人受傷、無人酒駕。

吳男餘悸猶存表示，他車子爆胎停在路肩，等待保險公司的免費道路救援，保險公司請他致電給配合的道路救援拖吊公司，同時也有高速公路局特約拖吊車前來排除，他致電詢問保險公司配合的拖吊業者如何處理，未料，對方要求必須等待他們配合拖吊車輛，就在他準備要去放三角警告標示牌，就遭後車攔腰追撞。

吳男也以自身經歷奉勸大家，在高速公路出車禍或拋錨時，不要在現場等免費拖吊車，可以先告知保險、信用卡公司該路段很危險要先離開，再請高公局特約拖吊車先行載到附近交流道或休息站，在安全的地方等待保險、信用卡公司配合的業者，同時也要請高公局特約的拖吊業者開立國道三聯單及發票，再跟保險、信用卡公司辦理退費。

警方也呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

新竹吳姓男子開車行經國道1號南下75公里楊梅至湖口路段時，車子因爆胎停在路肩等待道路免費救援，未料要去放三角警告標示牌時，就遭後車追撞。圖／民眾提供
新竹吳姓男子開車行經國道1號南下75公里楊梅至湖口路段時，車子因爆胎停在路肩等待道路免費救援，未料要去放三角警告標示牌時，就遭後車追撞。圖／民眾提供
吳男撞擊內線護欄並停於外側路肩，隨後遭田姓男子追撞，由於撞擊力道猛烈，田男又擦撞外側車道文男駕駛的營業貨櫃車。圖／民眾提供
吳男撞擊內線護欄並停於外側路肩，隨後遭田姓男子追撞，由於撞擊力道猛烈，田男又擦撞外側車道文男駕駛的營業貨櫃車。圖／民眾提供

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