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新竹化工廠狂燒10小時仍未滅 苗栗頭份空品亮紫色警報
新竹市香山區南港街一家矽膠製品公司今天上午11點多發生火警，為確保消防人員安全，現場使用無人機與消防砲台以泡沫及乾粉滅火，並將火勢侷限在單一廠內，由於廠內存放大量化學物質，火勢已燃燒近10小時仍未撲滅，燃燒面積約2400平方公尺。
新竹市消防局指出，上午11點16分接獲香山區南港街某矽膠製品公司起火意外，立即派遣車組前往搶救。由於該公司曾申報廠區內有存放甲苯、異丙醇類等化學物質，消防人員已在外部以水線周界防護，防止延燒，並設置消防機器人及砲塔以泡沫原液、乾粉滅火。
新竹市消防局表示，火勢於下午3點14分控制，經確認後場所內儲存的化學物質為過氧化物為2,5-二甲基-2,5-二（叔丁基过氧基）己烷，約80公升，共計出動警消46名，義消40名、各式救災車輛20輛。
由於火勢延燒近10小時，環境部晚間6點10分針對苗栗頭份發出空氣品質警報，頭份地區已達紫色警報，對所有族群非常不健康，應減少戶外活動。
新竹市環保局表示，今天下午3點13分起改吹東北風，煙流往苗栗竹南擴散，未在新竹市區垂降，新竹市於起火點下風處測得揮發性有機物為1ppm，與大氣背景濃度無差別，目前也與苗栗縣環保局保持密切聯繫。
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