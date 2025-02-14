龍潭今年取締重大交通違規件數破千 比去年同期增加

桃園市龍潭警分局分析今年造成傷亡的交通事故因素，發現酒駕、闖紅燈、超速、違規停車及無號誌路口停讓等5項交通違規與重大車禍發生有直接相關，今年度迄今已發生3件重大交通事故，因而規畫交通大執法專案，每天在車禍易發生的熱時熱點，加強取締，視執行狀況滾動式調整，直到交通事故平穩。

經統計，龍潭區今年截至2月14日止，車禍受傷195件，跟去年同期車禍受傷257件比較，車禍受傷件數較去年同期下降62件，下降比率超過2成；今年取締重大交通違規件數1119件，去年同期取締1038件，增加81件，增加比率接近1成，由此可見取締重大交通違規的數值增加，車禍受傷的件數也下降，是有正相關，且有相當幅度的改善。