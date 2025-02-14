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龍潭今年取締重大交通違規件數破千 比去年同期增加

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市龍潭警分局分析今年造成傷亡的交通事故因素，發現酒駕、闖紅燈、超速、違規停車及無號誌路口停讓等5項交通違規與重大車禍發生有直接相關，今年度迄今已發生3件重大交通事故，因而規畫交通大執法專案，每天在車禍易發生的熱時熱點，加強取締，視執行狀況滾動式調整，直到交通事故平穩。

經統計，龍潭區今年截至2月14日止，車禍受傷195件，跟去年同期車禍受傷257件比較，車禍受傷件數較去年同期下降62件，下降比率超過2成；今年取締重大交通違規件數1119件，去年同期取締1038件，增加81件，增加比率接近1成，由此可見取締重大交通違規的數值增加，車禍受傷的件數也下降，是有正相關，且有相當幅度的改善。

龍潭警分局長鄭文銘表示，交通事故的發生，伴隨著生命財產的損失及家庭的破碎，一直是警方防制重點項目，針對易發生交通事故的熱時熱點，實施機動攔檢，並於容易超速路段架設移動式照相機，加強取締酒駕、闖紅燈、超速、違規停車及無號誌路口停讓等5項與重大車禍發生有直接相關的交通違規，希望藉由嚴正執法作為，降低交通事故，也呼籲民眾應養成遵守交通規則的習慣，共同維護良好交通秩序。

桃園市龍潭警分局分析今年造成傷亡的交通事故因素，發現酒駕、闖紅燈、超速、違規停車及無號誌路口停讓等五項交通違規與重大車禍發生有直接相關。圖／龍潭警分局提供
桃園市龍潭警分局分析今年造成傷亡的交通事故因素，發現酒駕、闖紅燈、超速、違規停車及無號誌路口停讓等五項交通違規與重大車禍發生有直接相關。圖／龍潭警分局提供
桃園市龍潭警分局分析今年造成傷亡的交通事故因素，發現酒駕、闖紅燈、超速、違規停車及無號誌路口停讓等五項交通違規與重大車禍發生有直接相關。圖／龍潭警分局提供
桃園市龍潭警分局分析今年造成傷亡的交通事故因素，發現酒駕、闖紅燈、超速、違規停車及無號誌路口停讓等五項交通違規與重大車禍發生有直接相關。圖／龍潭警分局提供

交通事故 交通違規 車禍

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