龍潭今年取締重大交通違規件數破千 比去年同期增加
桃園市龍潭警分局分析今年造成傷亡的交通事故因素，發現酒駕、闖紅燈、超速、違規停車及無號誌路口停讓等5項交通違規與重大車禍發生有直接相關，今年度迄今已發生3件重大交通事故，因而規畫交通大執法專案，每天在車禍易發生的熱時熱點，加強取締，視執行狀況滾動式調整，直到交通事故平穩。
經統計，龍潭區今年截至2月14日止，車禍受傷195件，跟去年同期車禍受傷257件比較，車禍受傷件數較去年同期下降62件，下降比率超過2成；今年取締重大交通違規件數1119件，去年同期取締1038件，增加81件，增加比率接近1成，由此可見取締重大交通違規的數值增加，車禍受傷的件數也下降，是有正相關，且有相當幅度的改善。
龍潭警分局長鄭文銘表示，交通事故的發生，伴隨著生命財產的損失及家庭的破碎，一直是警方防制重點項目，針對易發生交通事故的熱時熱點，實施機動攔檢，並於容易超速路段架設移動式照相機，加強取締酒駕、闖紅燈、超速、違規停車及無號誌路口停讓等5項與重大車禍發生有直接相關的交通違規，希望藉由嚴正執法作為，降低交通事故，也呼籲民眾應養成遵守交通規則的習慣，共同維護良好交通秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言