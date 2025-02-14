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影／一波三折！左轉未禮讓直行車遭撞翻 拖吊又滑落撞上警車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

真是一波三折，王姓男子今午在新北市新店區疑似搶快左轉，被直行的李男開車撞上，當場側翻，王男找來拖吊車拖吊又不慎滑落，一路往後倒退撞上前往處理停在路邊的警車。員警獲報到場，確認無人員受傷，駕駛雙方酒測值均為零，全案依車禍處理程序受理，確實事故原因仍待警方後續調查釐清。

新北市新店警方今天下午3時57分獲報，新店區祥和路與吉安街口發生車禍意外，員警獲報到場了解，原來王姓男子（19歲）今天下午開車外出找朋友，行經新店區祥和路往新店方向欲左轉往中信中學方向，疑似搶快左轉，因未禮讓被直行往三峽方向，準備回家的李姓男子（49歲）開車撞上，王男當場連人帶車側翻在路口，最後由路人協助脫困。

車禍事故生後，王男急忙打電話找來民間拖吊車拖吊時，疑似拖吊車司機操作不當，王男汽車不慎滑落，沿著下坡路段，一路往後倒退撞上前往處理停在路邊的新店警分局警車。經員警現場確認無人員受傷，駕駛雙方王男與李男2人酒測值均為零，全案依車禍處理程序受理，確實事故原因仍待警方後續調查釐清。

真是一波三折，王姓男子今天下午在新北市新店區祥和路左轉，因未禮讓被直行的李姓男子開車撞上，當場側翻，王男找來拖吊車拖吊又不慎滑落，一路往後退撞上前往處理停在路邊的警車。記者王長鼎／翻攝
真是一波三折，王姓男子今天下午在新北市新店區祥和路左轉，因未禮讓被直行的李姓男子開車撞上，當場側翻，王男找來拖吊車拖吊又不慎滑落，一路往後退撞上前往處理停在路邊的警車。記者王長鼎／翻攝
真是一波三折，王姓男子今天下午在新北市新店區祥和路左轉，因未禮讓被直行的李姓男子開車撞上，當場側翻，王男找來拖吊車拖吊又不慎滑落，一路往後退撞上前往處理停在路邊的警車。記者王長鼎／翻攝
真是一波三折，王姓男子今天下午在新北市新店區祥和路左轉，因未禮讓被直行的李姓男子開車撞上，當場側翻，王男找來拖吊車拖吊又不慎滑落，一路往後退撞上前往處理停在路邊的警車。記者王長鼎／翻攝
真是一波三折，王姓男子今天下午在新北市新店區祥和路左轉，因未禮讓被直行的李姓男子開車撞上，當場側翻，王男找來拖吊車拖吊又不慎滑落，一路往後退撞上前往處理停在路邊的警車。記者王長鼎／翻攝
真是一波三折，王姓男子今天下午在新北市新店區祥和路左轉，因未禮讓被直行的李姓男子開車撞上，當場側翻，王男找來拖吊車拖吊又不慎滑落，一路往後退撞上前往處理停在路邊的警車。記者王長鼎／翻攝
真是一波三折，王姓男子今天下午在新北市新店區祥和路左轉，因未禮讓被直行的李姓男子開車撞上，當場側翻，王男找來拖吊車拖吊又不慎滑落，一路往後退撞上前往處理停在路邊的警車。記者王長鼎／翻攝
真是一波三折，王姓男子今天下午在新北市新店區祥和路左轉，因未禮讓被直行的李姓男子開車撞上，當場側翻，王男找來拖吊車拖吊又不慎滑落，一路往後退撞上前往處理停在路邊的警車。記者王長鼎／翻攝

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