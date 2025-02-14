聽新聞
0:00 / 0:00
影／一波三折！左轉未禮讓直行車遭撞翻 拖吊又滑落撞上警車
真是一波三折，王姓男子今午在新北市新店區疑似搶快左轉，被直行的李男開車撞上，當場側翻，王男找來拖吊車拖吊又不慎滑落，一路往後倒退撞上前往處理停在路邊的警車。員警獲報到場，確認無人員受傷，駕駛雙方酒測值均為零，全案依車禍處理程序受理，確實事故原因仍待警方後續調查釐清。
新北市新店警方今天下午3時57分獲報，新店區祥和路與吉安街口發生車禍意外，員警獲報到場了解，原來王姓男子（19歲）今天下午開車外出找朋友，行經新店區祥和路往新店方向欲左轉往中信中學方向，疑似搶快左轉，因未禮讓被直行往三峽方向，準備回家的李姓男子（49歲）開車撞上，王男當場連人帶車側翻在路口，最後由路人協助脫困。
車禍事故生後，王男急忙打電話找來民間拖吊車拖吊時，疑似拖吊車司機操作不當，王男汽車不慎滑落，沿著下坡路段，一路往後倒退撞上前往處理停在路邊的新店警分局警車。經員警現場確認無人員受傷，駕駛雙方王男與李男2人酒測值均為零，全案依車禍處理程序受理，確實事故原因仍待警方後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言