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南投車禍死亡數倍增 17日交通大執法鎖定這些違規熱區

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣1月至2月11日死亡車禍12件，造成12人死亡，其中行人3死。為確保行人安全，將在17日至19日實施「行人違規與不停讓行人大執法」加強取締，還行人安全通行空間。

南投縣警察局統計，今年1月1日至2月11日A1類交通事故共12件，造成12人死亡，較去年同期6件6人，增加一倍。其中，行人死亡計3件3人，較去年同期增加1件1人。為確保行人安全，縣警局將在17日起至19日全縣實施「行人違規與不停讓行人大執法」，針對易造成交通事故及行人違規加強取締。

警方分析，行人車禍事故原因以車輛在路口「未注意車前狀況」、「搶越行人穿越道」及行人「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」為3大主因。另依據南投縣交通事故地點統計分析，列出優先執法路段共24處。

包括南投市三和三路與公園街口、草屯鎮太平路與育英街口、埔里鎮中山路二段與北辰街口、竹山鎮集山路與前山路口等，並將「路口不停讓行人」、「未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與臨時停車」、「影響行人路權道路障礙」，「行人違規穿越道路」列為取締重點，對症下藥降低事故發生率。

至於常見行人違規，如行人在道路上有不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，及不依規定擅自穿越車道，不在人行道通行，或無正當理由不靠邊通行等等，將處500元罰鍰。

警方表示，交通大執法是為了導正汽機車駕駛及行人用路習慣，養成優先停讓行人與行人不違規穿越道路的安全觀念，進而減少交通事故，警方不會以取締開罰為目的，並持續將行人高發事故路口列為重點取締及宣導地點，帶給用路人更安全的交通環境。

南投縣警局17日起交通大執法，對車輛不禮讓行人等違規加強取締，確保用路人安全。圖／南投縣警局提供
南投縣警局17日起交通大執法，對車輛不禮讓行人等違規加強取締，確保用路人安全。圖／南投縣警局提供
南投縣警局17日起交通大執法，對車輛不禮讓行人等違規加強取締，確保用路人安全。圖／南投縣警局提供
南投縣警局17日起交通大執法，對車輛不禮讓行人等違規加強取締，確保用路人安全。圖／南投縣警局提供

交通事故 南投縣 路口不停讓行人

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