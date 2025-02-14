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淡海公七公園蓋警消共構大樓 居民組自救會聲請停止執行結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市政府預計在淡海新市鎮公七公園蓋共構大樓，作為新市派出所、淡海捷運分隊及消防局淡海分隊的辦公廳舍，周邊居民組成自救會不滿生態被破壞，提行政訴訟並聲請停止執行，台北高等行政法院今裁定駁回聲請，可抗告。

新北市警察局淡水分局為設置新市派出所、淡海捷運分隊及消防局淡海分隊辦公廳舍共構新建工程，向新北市政府提出申請案獲准，但不得影響原規劃設計公共設施的機能，也要注意維護景觀、環境安寧、公共安全、衛生及交通順暢等。

新市鎮居民不滿大批林木及原始生態被破壞，不服新北市政府的決定而提起訴願，但內政部以居民並非利害關係人為由，決定不受理訴願；居民今年1月14日提起撤銷訴願決定及函文的行政訴訟，並聲請停止執行。

北高行指出，居民雖主張新北市政府准許公園用地變更作為警消共構大樓，若新建完竣將影響鄰近建物地質安全，對居住環境造成不可逆的破壞，導致生命、身體及財產權陷於難於回復損害的重大風險，又工程已於去年12月27日動工，具有急迫情事等情，但興建警消共構大樓固然可能影響居住環境，卻並非不能以金錢賠償填補損害，且若將來本案勝訴後，也可以拆除回復原狀。

裁定表示，警消共構大樓新建工程已依建築法規定取得建造執照，在建照處分未經廢止或撤銷的情況下，也無法阻止工程興建，認為居民主張不符合停止執行所避免急迫、難以回復損害的要件，因此駁回聲請。

新北市政府舉行警消共構大樓新建工程動土典禮，「公七自然公園自救會」陳情並遞交陳情書。聯合報系資料照
新北市政府舉行警消共構大樓新建工程動土典禮，「公七自然公園自救會」陳情並遞交陳情書。聯合報系資料照

台北高等行政法院 捷運

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