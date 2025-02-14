竹市矽膠廠火警控制無人受傷 香山區空品遭波及
新竹市消防局表示，香山區某矽膠製品公司今天上午發生火警，廠區放有甲苯等化學物質，經乾粉滅火與泡沫等處置，火勢已控制，無人受傷。竹市府指出，香山區空品恐受影響。
新竹市消防局發布訊息指出，上午11時16分接獲香山區某矽膠製品公司火警，獲報後派遣灌救，考量現場化學物質存放情況，除設水線也緊急運送泡沫原液與乾粉滅火劑，並通知毒化災應變隊及重機具廠商到場協助，投入救災行動。
消防局表示，為確保救災過程中安全，使用無人機與消防砲台以泡沫及乾粉滅火，此外南港街民眾也已驅離，並劃設警戒區，交由員警管制。
執行灌救勤務時，消防局指出，廠內因存放甲苯、異丙醇等化學物質，導致初期火勢猛烈，目前火勢已控制。至於相關火災原因將由相關單位進行調查，並將加強宣導工廠用火、用電安全，防範類似事故再次發生。
新竹市政府透過文字表示，火警造成異味，也提醒可能受到影響區域的竹市香山區等，可緊閉門窗，外出時做好個人防護如可戴口罩等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言