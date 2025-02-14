桃園高鐵南路三段「這路口」 半年2起死亡車禍將改善

桃園市中壢區高鐵南路三段及聖德路一段路口，去年8月發生楊梅交通中隊員員警上班途中遭疑未依號誌左轉轎車撞上，當場死亡，之後又曾發生類似車禍，相關單位日前會勘研議優化路口。公路局中壢工務段表示，會勘研議高鐵南路三段與聖德路一段路口慢車道增設路側型減速標線及「慢」字，以降低車輛行車速度。

39歲吳姓交通中隊員警去年8月騎車至楊梅上班途中，行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與疑未依號誌左轉轎車碰撞，吳男當場失去呼吸心跳送醫不治；怎料今年初又發生一起同樣是轎車左轉撞上機車的死亡車禍。

中壢警分局有統計分析該高鐵南路三段至五段近3年發生交通事故件數及成因，經統計分析事故類型以側撞為主；另觀察該路段路幅較寬，民眾駕車行車速度快，加上高鐵橋墩量體體積龐大，易造成視線死角，導致該處路口常發生轉彎車與直行車碰撞嚴重交通事故。

中壢工務段表示，將於中壢區高鐵南路三段與聖德路一段路口（高鐵南路三段往中正路方向）慢車道增設路側型減速標線及 2組「慢」標字。

桃園市交通局說，也將針對快慢車道分隔島視距問題，提出解決方案，例如打除快慢分隔島，並於本月3月道路交通安全督導會報將安排5分鐘請中壢工務段，對於本案改善說明。

中壢警分局指出，該路段已發生多起車輛未依號誌指示轉彎事故，自2022年1月起持續針對該路段加強執法，針對路口不停讓行人、無照駕駛、闖紅燈、酒後駕車、超速及違規轉彎加強取締，截至去年底各項重點違規共計取締172件；由於車輛轉彎未依號誌指示、車不讓人及闖紅燈為路口交通事故主因，唯有遵守相關交通規定方能確保行車安全。