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影／新北貨車疑逆向超車不當追撞2機車 波及路邊多輛汽機車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

貨車司機陳姓男子昨晚行經新北市樹林區疑逆向超車不當，追撞前方2輛機車，還波及路邊多輛汽機車，所幸司機及機車騎士傷勢都輕微未釀大禍，確實事故原因現由警方調查釐清中。

新北市樹林警方昨天下午5時許獲報，樹林區鎮前街發生一起交通事故，經員警到場瞭解，貨車駕駛陳姓男子（29歲）駕車沿鎮前街往博愛一街方向行駛，疑似逆向超車不當，追撞前方同向直行由江姓男子（39歲）、余姓女子（50歲）2人所騎機車，貨車再失控撞擊路旁停車格內2輛機車及2輛汽車。

樹林警分局交通分隊員警獲報立即派員到場處理，對3名駕駛實施酒精濃度檢測均為零，貨車司機陳男嘴角有撕裂傷、江男及余女身體多處擦挫傷，傷者均意識清楚無生命危險，由119救護人員送往醫院就醫，後續調查肇事原因。

樹林警分局也將針對該肇事路段，加強執法和違規取締，並呼籲民眾遵守道路交通規則，注意行車安全，以避免事故發生。

貨車司機陳姓男子昨晚行經新北市樹林區鎮前街疑逆向超車不當，追撞前方2輛機車，還波及路邊多輛汽機車，所幸傷勢都輕微未釀大禍。記者王長鼎／翻攝
貨車司機陳姓男子昨晚行經新北市樹林區鎮前街疑逆向超車不當，追撞前方2輛機車，還波及路邊多輛汽機車，所幸傷勢都輕微未釀大禍。記者王長鼎／翻攝
貨車司機陳姓男子昨晚行經新北市樹林區鎮前街疑逆向超車不當，追撞前方2輛機車，還波及路邊多輛汽機車，所幸傷勢都輕微未釀大禍。記者王長鼎／翻攝
貨車司機陳姓男子昨晚行經新北市樹林區鎮前街疑逆向超車不當，追撞前方2輛機車，還波及路邊多輛汽機車，所幸傷勢都輕微未釀大禍。記者王長鼎／翻攝
貨車司機陳姓男子昨晚行經新北市樹林區鎮前街疑逆向超車不當，追撞前方2輛機車，還波及路邊多輛汽機車，所幸傷勢都輕微未釀大禍。記者王長鼎／翻攝
貨車司機陳姓男子昨晚行經新北市樹林區鎮前街疑逆向超車不當，追撞前方2輛機車，還波及路邊多輛汽機車，所幸傷勢都輕微未釀大禍。記者王長鼎／翻攝
貨車司機陳姓男子昨晚行經新北市樹林區鎮前街疑逆向超車不當，追撞前方2輛機車，還波及路邊多輛汽機車，所幸傷勢都輕微未釀大禍。記者王長鼎／翻攝
貨車司機陳姓男子昨晚行經新北市樹林區鎮前街疑逆向超車不當，追撞前方2輛機車，還波及路邊多輛汽機車，所幸傷勢都輕微未釀大禍。記者王長鼎／翻攝

交通事故 逆向

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