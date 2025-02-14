台鐵車站驚見「女子煎鍋貼」邊吃邊罵站務員 下場曝光

有網友今天在臉書社團爆料公社發影片稱，「真是什麼人都有，竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼，站務人員來勸說還跟人家吵架，還罵旁邊勸說的民眾，扯，瘋子一堆」，文章更直指「怎麼會有人隨身攜帶鍋具啦，可以認定她是預謀犯案嗎？」

影片明顯可見，女子不顧站務人員勸導，在車站月台大聲咆哮，還一手拿著快煮鍋（電煎鍋），另一手掏出筷子享用，引起網友熱議。

對此，鐵路警察局證實此事，指出今天（14日）早上10點半獲報，年約50歲的馮姓女子在台鐵汐止車站一月台使用候車室內充電區插座以電磁鍋煎鍋貼，並與勸導之站務員發生口角糾紛。

鐵警指出，台鐵報警後，將馮女帶回鐵路警察局台北分局南港派出所偵詢，調查了解，認定不法竊電，又使用的爐具屬高瓦數，致月台有公共危險之虞，警詢後依刑法竊盜罪（第320、323條）、公共危險罪（第184條）函送士林地檢署偵辦。