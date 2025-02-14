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男稱網路學製毒從中國電商買原料 刑事局逮人法辦

中央社／ 台北14日電

網路遊戲直播主王姓男子稱從暗網學習製安非他命，透過淘寶買化學原料及器具送至台灣，刑事局掌握王男身分，赴嘉義縣逮人，搜出大批製毒器具及安非他命等物，警詢後送辦。

刑事局今天召開記者會，偵三大隊第一隊隊長吳漢中表示，先前破獲依托咪酯「喪屍煙彈」的分裝場，經溯源發現，分裝場的人員曾與王姓男子連繫，經查34歲王男在網路平台專售化學品及原料，著手布線查緝。

警方查出，王姓男子為知名網路遊戲的直播主，另在知名電商購物平台以「王教授」為賣家名稱，專售化學原料及器具，原料等是透過中國電商平台淘寶購買並送來台灣。

警方說，王姓男子平時愛看美國熱門連續劇「絕命毒師」，透過此劇並從暗網學習P2P方式製成安非他命。P2P是透過苯甲醛製造第四級毒品苯基丙酮（P2P），再進而製造安非他命，成本及時間等較快速。

警方表示，王姓男子透過個人名義從淘寶購買合法的化學原料及器具，以自學方式製成安非他命，如有毒客要購買化學原料，王男從交談過程就可掌握對方意圖，期間會從中提供相關建議。

刑事局布線查緝掌握相關事證，得知王姓男子在嘉義縣中埔鄉承租房子當成製毒地點，派員前往埋伏發現，王男把相關器具放置廁所，研判是要刻意掩飾製毒惡臭。

刑事局專案小組埋伏多月後，見時機成熟，進入王姓男子承租的地點搜索，搜出大批化學原料及器具、製毒筆記、安非他命415克，初估此批毒品市值約新台幣50萬元，並逮捕王男到案。

王姓男子遭逮後供稱毒品未對外販售。刑事局警詢後依違反毒品危害防制條例等罪嫌，把王男移送嘉義地檢署偵辦。

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