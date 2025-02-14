影／你橫衝我直撞！新竹男車禍PO網求真相 網友卻笑：三寶遇三寶

新竹有男子昨天早上7時許，騎車行經內湖路時與另台橫切的機車相撞，事後將影片PO上網斥責對方「三寶」。未料網友看完影片後一面倒留言「你直撞，他橫衝，所以都是寶」，讓事故瞬間變成笑柄。警方提醒，民眾騎車要注意車前狀況、禮讓直行車。

男子在臉書社團「新竹大小事」貼出自己騎車事故的影片，並希望附近店家或民眾提供行車紀錄器，男子同時也貼文中指責對方是「馬路三寶，橫衝直撞」。不過網友看完行車記錄器畫面發現，原PO沿路穿插車陣，甚至壓線亂鑽，結果騎太快撞上突然切出來的機車騎士。

影片曝光後，網友們紛紛留言：「三寶遇三寶，才是最危險的事」、「這種騎法互收剛好吧」、「他橫衝、你直撞，這不是三寶飯雙拼是什麼？」也有駕駛提醒：「下雨天視線不佳，本來就應該減速經過路口，這種騎法早晚出事」、「看到對向車道有機車騎過來，直行車應該要預防性減速，這次真的沒什麼好吵的，都是寶啦！」

新竹市警察局表示，由於事故影像模糊，無法直接辨識時間與地點，且目前尚未找到相關案件資料，因此僅根據現有影像進行初步判斷。根據影像分析，直行車（裝有行車記錄器的車輛）疑似違規駛出路面邊線。事故發生的原因可能與該車未注意前方狀況，進而導致事件的發生。