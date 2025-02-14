南投仁愛鄉水泥預拌車倒車滑落7樓深山谷 消防員垂降救人

洪姓男子今天上午駕駛水泥預拌車，前往仁愛鄉廬山部落，行經馬赫坡產業道路一處狹窄彎道時，倒車調整角度，未料道路鬆軟濕滑，整輛車向後滑落20公尺深山谷，仁愛消防分隊派出7人垂降到山谷，順利將司機救出送醫治療。

南投縣仁愛鄉最近因為合歡山下雪，常有車輛上山，因路面結冰濕滑，車輛失控擦撞、墜谷意外，讓警方和消防人員出勤次數大幅增加。

今天上午又傳出水泥預拌車墜谷意外，地點在廬山部落馬赫坡產業道路，因為是重型車輛，仁愛消防分隊8時獲報後，出動3車7人趕往現場救援，並調派中心碑分隊及埔里分隊支援1車2人、神鷹搜救隊支援2車5人。

消防人員8時34分到達現場，初步瞭解，水泥預拌車是洪姓男子（39歲）駕駛到山區施工，因意外地點是一處狹窄彎道，洪姓司機為了讓預拌車順利通過，嘗試倒車調整角度，不落，山區連日下雨，彎道邊坡泥濘鬆軟，結果整輛車向後滑出道路，摔落20公尺深的山谷。

因彎道地形崎嶇，消防人員利用勤務車做為架設固定點，兩名搜救人員擔任著吊帶及攜帶繩索裝備進行垂降，在8時51分接觸洪姓司機。