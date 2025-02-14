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南投水泥預拌車墜谷20公尺 駕駛多處擦挫傷獲救

中央社／ 南投14日電

1輛水泥預拌車今天上午行經南投縣仁愛鄉馬赫坡部落產業道路時，不慎墜谷約20公尺，導致駕駛全身多處擦挫傷，搜救人員獲報到場，克服困難成功垂降接觸患者，並搬運至路面送醫。

南投縣政府消防局上午8時左右據報，仁愛鄉前往馬赫坡部落產業道路發生1輛水泥預拌車墜谷案件，第二大隊仁愛分隊立即出動3車7人攜帶繩索裝備及破壞器材趕赴現場，並調派中心碑分隊與埔里分隊支援1車2人、神鷹搜救隊支援2車5人。

仁愛分隊於8時34分抵達，人員表示，評估現場為較狹窄的產業道路，且連日下雨路徑泥濘，患者車輛墜谷約20公尺，由架設手利用勤務車作為架設固定點，2名搜救人員擔任攻擊手進行垂降，於8時51分接觸到患者。

搜救人員評估患者意識清楚，身體有多處擦挫傷、左臉頰有撕裂傷、右腳踝骨折，因此使用SKED捲式擔架固定患者，配合繩索拖拉系統往路面搬運。

仁愛分隊表示，患者於9時22分成功至路面，由救護人員包紮止血，後送醫院治療。

南投縣 患者

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