新竹化工廠大火濃煙飄苗栗 環保局籲門窗緊閉、戴口罩
新竹市香山區南港街某矽膠製品公司今天上午11時許發生火警意外，現場濃煙直竄天際。新竹市政府提醒，依氣象署顯示，目前風向為西北西風，預估影響範圍為香山區及苗栗縣，請民眾注意空品轉差並將門窗緊閉，外出佩戴口罩。
新竹市消防局指出，今天11點16分接獲香山區南港街某矽膠製品公司起火意外，立即派遣45人、18車前往搶救。由於該公司曾申報廠區內有存放甲苯、異丙醇類等化學物質，消防人員已在外部以水線周界防護，防止延燒，並設置消防機器人及砲塔以泡沫原液、乾粉滅火。
新竹市代理市長邱臣遠獲報後，也立即前往關心災情。邱臣遠表示，為確保消防人員於救災過程中安全，除畫設安全區外，同時多使用無人機與消防砲台以泡沫及乾粉滅火，同時已指示環保局監控空汙狀況。
邱臣遠提醒，目前火警仍在撲滅中，現場火勢較大，依據中央氣象署資訊，現場風西北西風，預估影響範圍為香山區及苗栗縣，環保局已派員持手持式儀器至火場周界下風處監測空品。
新竹市政府提醒，推估濃煙影響範圍為南港里、內湖里、鹽水里以及苗栗縣，請民眾注意空品轉差並將門窗緊閉，外出佩戴口罩，也不要在現場圍觀。
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