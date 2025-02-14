惡劣！ 詐騙集團利用新光三越氣爆蹭流量 醫：不怕業報嗎？

台中新光三越昨天氣爆累計已4死34傷，傳出在Threads社群平台有人誆稱是傷者或傷者家屬「裝可憐」，吸引網友關注之後，話鋒一轉要讓網友「沾喜」，私訊就可以領「紅包」，留言區有多名網友示警是詐騙，呼籲不要上當。

醫師王姿允也在個人臉書提醒網友不要上當，她表示，才剛看到最新詐騙手法是莫名其妙要發錢給陌生人，請陌生人私訊自己帳號來領錢，就看到一堆詐騙集團利用台中氣爆事件蹭流量，「這些人不怕業報嗎？」詐騙集團利用的就是人性的貪跟單純。

在Threads搜尋可以發現多篇「送錢」文章，多是用「正妹」照片發文，宣稱自己或家人逛台中新光三越時遇到氣爆事件，受傷或無傷，數小時之後再度發文或在該篇文章留言區報平安，例如在氣爆後在線上博弈平台發橫財，要把運氣分享出去，私訊可領紅包。

甚至有一名「正妹」宣稱她親眼看到有人從12樓被炸飛到1樓，並稱她的家人在爆炸後失聯，之後再發文稱家人輕傷在醫院，要網友私訊她可拿3000元補助金，還稱辛苦的救護人員也可以來領取。但有網友指稱她的照片是盜圖、直指是詐騙集團。台中市消防局昨天就已澄清「從12樓被炸飛到1樓」是假消息，並無此事。

還有一名「正妹」自稱跟男朋友逛新光三越12樓遇到氣爆，網友不留情面反問，「新光11、12樓根本沒開放，怎麼逛？」