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影／男利刃朝心臟刺 南警電擊槍兩次才放手...實習警目瞪口呆

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康49歲男子因夫妻爭吵一氣之下跑進廚房拿刀頂著胸部揚言「不想活了」，員警到場勸阻他更生氣就往左胸刺、警員黃昱杰反應快立即掏出電擊槍、3萬伏特電壓擊中一發林男依舊握著刀子不放，只好再射一次，智明警員上前奪刀才鬆手。林男妻子飽受驚嚇、在場兩名實習警員目瞪口呆。

永康分局復興派出所長陳榮坤表示，昨天下午林男與老婆為了家庭開銷問題爭吵，壓力過大且情緒高漲，在住家廚房持刀抵住自己的胸腹部欲自殘，警員勸說林男將刀放下，林男仍手握住刀並嘗試往心臟刺。

陳榮坤說，黃昱杰見林男有危害生命又不聽勸阻，當機立斷以電擊槍往林男腹部擊發一槍，林遭電擊後仍手握住刀不放，只好第二次電擊，這時黃昱杰與陳政安、林琝翰、王文福等警員上前奪刀，由救護人員送醫治療皮肉傷勢。

復興所實習生吳冠旻、王浡倫稱，在實習最後一天下午結束前目睹驚險狀況，「極為佩服現場學長的臨場反應及積極作為」，讓自己在實習期間見識到警察工作的真實危險性，也讓實習獲得寶貴經驗。

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男利刃朝心臟刺 警電擊兩槍才放手。圖／讀者提供
男利刃朝心臟刺 警電擊兩槍才放手。圖／讀者提供
男利刃朝心臟刺 警電擊兩槍才放手送醫。圖／讀者提供
男利刃朝心臟刺 警電擊兩槍才放手送醫。圖／讀者提供

實習 廚房 老婆

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