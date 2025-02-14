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嘉義9旬老婦在家跌倒失聯 消防員攀爬入屋救人如蜘蛛人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警方日前接獲民眾報案，9旬老婦家門反鎖失聯，警方會同消防救護人員架梯從鄰居夾層中有如蜘蛛人般攀爬入屋，發現老婦跌倒在家中受困超過24小時，經救護人員檢視老婦狀況無礙，暫時不需要就醫，提醒親友時刻關心照顧起居。

嘉義市警局表示，長榮派出所警員吳輝宇、劉家榮日前巡邏勤務時獲報，有名男子表示獨居在中山路高齡91歲張姓姑姑，多次以電話聯絡都聯繫不上，住家也反鎖無法進入，擔心老婦年事已高，才報案。

員警到場了解如同民眾所說狀況，緊急聯絡消防救護人員到場，觀察周邊環境，架梯查看鄰居與老婦間的夾層可以進入屋內，消防員於是如蜘蛛人般從隔壁與老婦房屋狹小間隙處爬進去，再經由窗口進入屋內，將反鎖的門打開後，員警與男子一同入內尋找老婦。

發現老婦因跌倒在家中，消防救護員急忙確認老婦身體狀況，所幸老婦意識清楚且尚能正常對談，隨後員警將老婦扶坐在椅子上休息關心詢問，老婦表示因為自己行動不便，跌倒後爬不起來，已經超過24小時，好在親友感到不對勁及時報警協助，經消防救護員檢視身體狀況並無其他大礙，老婦也表示暫時不需要就醫。

員警提醒親友要時刻關心照顧老婦起居生活，民眾和老婦不斷感謝警方及消防救護員暖心幫助。

老婦因跌倒無法自行起身已受困24小時，幸好警消人員及時協助救援。記者李宗祐／翻攝
老婦因跌倒無法自行起身已受困24小時，幸好警消人員及時協助救援。記者李宗祐／翻攝
消防員架梯從鄰居狹小間隙攀爬進入老婦屋內。記者李宗祐／翻攝
消防員架梯從鄰居狹小間隙攀爬進入老婦屋內。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警消進入屋內查看老婦狀況。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警消進入屋內查看老婦狀況。記者李宗祐／翻攝

救護員 老婦 鄰居

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