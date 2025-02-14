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影／台南男斑馬線走一半燈號變了 遭機車騎士疾駛撞上
台南市中西區西門路二段昨晚發生一起車禍，47歲王姓男子走斑馬線到一半時，燈號變綠燈，快跑通過時，突遭25歲謝姓男子騎乘機車疾駛撞上，2人均倒地受傷，警方說，騎士行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，可處7200元以上3萬6000元以下罰鍰及吊扣駕駛執照1年。
然而，案發過程被目擊者PO上社群引發討論，影片中可見王男遭撞擊後翻覆倒地，擔心再遭後面疾駛而來的車輛再次撞擊，奮力跪爬至路邊，另謝男本人也因而人車倒地，過了一會兒才站起身來。
第二分局交通分隊小隊長郭明道說，昨下午7時許，1名25歲謝姓機車騎士沿西門路機慢車道北向南行駛，與沿府前路東向西行走行人穿越道的47歲王姓行人發生碰撞，雙方均有受傷。肇事原因仍待釐清。
然而，謝姓機車騎士涉違反道路交通管理處罰條例第44條第4項行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，可處新台幣7200元以上3萬6000元以下罰鍰及吊扣駕駛執照1年。警方
呼籲，車輛駕駛人行駛接近路口時應減速慢行，務必停讓行人優先通過，以確保人車安全。
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