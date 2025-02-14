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影／台南男斑馬線走一半燈號變了 遭機車騎士疾駛撞上

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市中西區西門路二段昨晚發生一起車禍，47歲王姓男子走斑馬線到一半時，燈號變綠燈，快跑通過時，突遭25歲謝姓男子騎乘機車疾駛撞上，2人均倒地受傷，警方說，騎士行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，可處7200元以上3萬6000元以下罰鍰及吊扣駕駛執照1年。

然而，案發過程被目擊者PO上社群引發討論，影片中可見王男遭撞擊後翻覆倒地，擔心再遭後面疾駛而來的車輛再次撞擊，奮力跪爬至路邊，另謝男本人也因而人車倒地，過了一會兒才站起身來。

第二分局交通分隊小隊長郭明道說，昨下午7時許，1名25歲謝姓機車騎士沿西門路機慢車道北向南行駛，與沿府前路東向西行走行人穿越道的47歲王姓行人發生碰撞，雙方均有受傷。肇事原因仍待釐清。

然而，謝姓機車騎士涉違反道路交通管理處罰條例第44條第4項行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，可處新台幣7200元以上3萬6000元以下罰鍰及吊扣駕駛執照1年。警方

呼籲，車輛駕駛人行駛接近路口時應減速慢行，務必停讓行人優先通過，以確保人車安全。

警方調查，謝姓騎士涉違反道路交通管理處罰條例中行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，可處7200元以上3萬6000元以下罰鍰及吊扣駕駛執照1年。圖／讀者提供
警方調查，謝姓騎士涉違反道路交通管理處罰條例中行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，可處7200元以上3萬6000元以下罰鍰及吊扣駕駛執照1年。圖／讀者提供
台南市警二分局說，昨下午7時許，謝姓機車騎士沿西門路機慢車道北向南行駛，與沿府前路東向西行走行人穿越道的王姓行人發生碰撞，雙方均有受傷。圖／讀者提供
台南市警二分局說，昨下午7時許，謝姓機車騎士沿西門路機慢車道北向南行駛，與沿府前路東向西行走行人穿越道的王姓行人發生碰撞，雙方均有受傷。圖／讀者提供

機車騎士 行人

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