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巡田老人與警聯手幫拉出！「卡爛泥」外送員貼感謝文：希望你們看得到

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

受南方雲系影響，從元宵節到昨天接連降雨，又濕又冷，路面積水，外送員為生計騎車送食物很辛苦，有名熊貓uber外送員昨天下午騎電動機車，外送到嘉義縣太保市，機車卡陷在爛泥中，所幸1名巡田老人及員警聯手，協助脫困，外送員在社群「嘉義綠豆人」貼臉書感謝，網友說，「陰雨天暖心之舉，助人最美。」

外送員感謝文說，「本人是熊貓uber外送員，昨天下午3點多外送到嘉義縣太保市，行經田裡的產業道路，當時下著大雨又遇上封路沒法到達外送地點，一直繞路，又遇上整條路都是爛泥，電動機車越陷越深，後來整個前後輪都卡在泥土裡，以1人之力根本沒辦法抬起，精疲力盡，原地吶喊有沒有人但是實在過於偏僻。

情急之下，撥打110告知警察，我陷在泥漿裡面動彈不得，由於我對路況不熟，所以根本不知道我的所在位置，後來好不容易遇到1名巡田水的老人，在他的幫助下，讓警察知道大概位置，再過10幾分鐘，警察終於到了。

我彷彿看到了救星，當時還下著大雨，2名警察一邊想辦法一邊找工具，但是由於車子陷的太深，3人合力也沒辦法將電車抬起，再經過一番功夫後，終於把電車順利抬起到路面，此時2名警察鞋子因為幫忙抬車也都變成了泥鞋，對講機也都髒掉，後來警察留完資料後就默默的離開了。

緊張之餘，後來才想到問警察是那個警察局，後來警察告知是太保分駐所，真的很謝謝2位的幫忙，幫我將生財工具救起，讓我順利脫困回家，雖然我不知道2名警察的名字，還是要說聲謝謝！真的萬分感謝有你們真好！（希望你們看得到） 。」

有名熊貓uber外送員昨天下午騎電動機車，外送到嘉義縣太保市，機車卡陷在爛泥中，所幸1名巡田老人及員警聯手，協助脫困。記者魯永明／翻攝
有名熊貓uber外送員昨天下午騎電動機車，外送到嘉義縣太保市，機車卡陷在爛泥中，所幸1名巡田老人及員警聯手，協助脫困。記者魯永明／翻攝
有名熊貓uber外送員昨天下午騎電動機車，外送到嘉義縣太保市，機車卡陷在爛泥中，所幸1名巡田老人及員警聯手，協助脫困。記者魯永明／翻攝
有名熊貓uber外送員昨天下午騎電動機車，外送到嘉義縣太保市，機車卡陷在爛泥中，所幸1名巡田老人及員警聯手，協助脫困。記者魯永明／翻攝
有名熊貓uber外送員昨天下午騎電動機車，外送到嘉義縣太保市，機車卡陷在爛泥中，所幸1名巡田老人及員警聯手，協助脫困。記者魯永明／翻攝
有名熊貓uber外送員昨天下午騎電動機車，外送到嘉義縣太保市，機車卡陷在爛泥中，所幸1名巡田老人及員警聯手，協助脫困。記者魯永明／翻攝

外送員 警察 電動機車

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