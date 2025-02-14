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老福聯盟副理事長在家瓦斯氣爆灼傷 自嘲：氣爆日嗎?
台中新光三越昨天上午氣爆釀4死31人輕重傷重大意外；住居鄉下嘉義縣鹿草鄉的中華民國老人福利推動聯盟副理事長陳宏材，昨天上午在廚房發生瓦斯氣爆，右手、頸灼傷，幸無大礙，陳宏材自我解嘲說「昨天氣爆日嗎？！」
陳宏材貼臉書人在在嘉義長庚，拍照右手、頸包紗布說，「在家裡廚房遭遇了瓦斯氣爆，經處理得當並無大礙，雖然臉部手腳均有一度的灼傷，感恩上蒼眾神保佑，老婆平安無事值得慶幸。」
陳宏材說，氣爆輕傷未釀火災，未報消防局，檢視氣爆原因，瓦斯橡皮管被老鼠咬破，打開門窗將瓦斯飄散出去，以為沒瓦斯味道沒事了，開瓦斯發生氣爆，原來殘留瓦斯積留密閉瓦斯流理台內，這件慘痛經驗，提醒大家平日巡檢瓦斯相關設備，記住！瓦斯洩露千萬不要開火。
消防署提醒如何避免居家氣爆，聞到瓦斯氣味，謹慎遵照「禁火、關氣、推窗、Call out」等4步驟。禁：禁火，禁止開、關任何電器。「別開燈」，也「別開電風扇」和「別開油煙機」吹散瓦斯，甚至「別開電冰箱」，以免產生火花而引起氣爆。關：關閉天然氣瓦斯總開關或瓦斯桶開關。推：「輕輕」推開窗戶，避免窗戶摩擦產生火花，讓空氣流通，讓瓦斯盡快飄散出去離：盡速撥打電話通知119，或是負責的瓦斯公司派人協助。
預防瓦斯外洩，留意下列事項：定期檢查瓦斯管線，發現龜裂、破損時，速請專業人員更換。不要讓孩童有機會碰到或玩弄瓦斯開關。煮湯時鍋子不要盛裝太滿，以免湯汁溢出、熄滅火焰。瓦斯爐使用完畢後，應關閉瓦斯爐和瓦斯開關。使用完熱水器，建議立即關閉瓦斯開關。睡前檢查瓦斯爐、瓦斯開關是否關閉。
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