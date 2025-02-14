影／台中電廠四號機鍋爐夜間起火 消防隊深夜撲滅殘火
台中新光三越昨天剛發生氣爆意外，台中電廠四號機鍋爐昨晚19時30分也發生火警，起火點位於鍋爐室水泵，燃燒潤滑油，台電內部現地進行初期滅火後，火勢已迅速撲滅，港務消防大隊台中港隊表示，這起火災幸無人傷亡，損失金額及起火原因，後續由火調人員進一步調查中。
港務消防大隊台中港隊表示，2月13日19時30分許，台中電廠四號機鍋爐發生火警，台中港消防隊共計出動10車32人，其中消防車7輛19人，台電公司2車6人現地進行初期滅火，中龍鋼鐵公司民間消防隊也支援1車2人及義消5人進行滅火，初步發現起火點位於鍋爐室水泵，燃燒潤滑油，火勢已於20時19分迅速控制，由於大量電線絕緣表皮受到波及，殘火一直處理至22時30分完全熄滅，燃燒面積100平方公尺，無人員傷亡。
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