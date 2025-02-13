竹科成詐騙重災區 新竹市1月204件 東區比率高

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市議員劉彥伶據警政署「165打詐儀表板」統計指出，今年1月新竹市詐騙案共有204件，且東區案件較其他區域多，可能與竹科從業人員和外來人口多有關，也突顯高消費族群及高知識份子受騙比率高，她呼籲警方加強宣導防詐，也提醒市民多方查證。

劉彥伶指出，從警政署最新的165打詐儀表板資料看到，新竹市從去年9月至今年1月詐欺受理數和財損數（每10萬人）都是新竹市最高，呈現一種居高不下的狀態，其中東區的詐騙案件數也比其他區高，警察局也指出與科學園區較多外來從業人口有關。

劉彥伶表示，單就1月的資料來看，詐騙手法前5名包括假投資79件、解除分期付款（騙賣家）45件、假交友、投資詐財37件、假網拍29件以及中獎通知14件。

劉彥伶指出，上次質詢時就非常關注「詐騙件數和破獲率」的問題，因為之前的資料呈現詐騙案破案率高達97%，但是實際上民眾無感。當時質詢警察局表示，去年9月後都是用校正回歸的資料，就不會有破獲率過高，但實際上民眾遭詐騙都沒有破案的狀況發生。

劉彥伶表示，165打詐儀表板自2023年8月30日推出以來，透過公開案件統計、受騙案例分享、防詐秘笈宣傳等方式，提升了民眾的防詐意識。截至2024年1月，儀表板已蒐錄超過1.3萬則案例，並吸引了超過15萬人次瀏覽，她仍籲請警方務必加強宣導與協助各方面的打詐工作，希望民眾不要再受騙。

新竹市議員劉彥伶依據警政署「165打詐儀表板」統計指出，今年1月新竹市詐騙案共有204件，且東區案件較其他區域多，可能與竹科從業人員和外來人口多有關。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶依據警政署「165打詐儀表板」統計指出，今年1月新竹市詐騙案共有204件，且東區案件較其他區域多，可能與竹科從業人員和外來人口多有關。圖／劉彥伶提供

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