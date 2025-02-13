嘉縣民雄農會改選代表15日投票 4人涉賄交保

基層農會會員代表選舉15日投票，民雄鄉農會許姓、鄭姓2名候選人與2名樁腳涉嫌賄選，檢方傳喚4人員到案，依違反農會法投票行賄罪嫌送辦，4人分以3萬元至20萬元不等交保。

嘉義地檢署今天發布新聞稿表示，日前接獲民雄鄉農會會員代表候選人涉賄選情資，有人涉以每票新台幣6000元買票，檢察官黃天儀指揮嘉義縣調查站偵辦，經11日、12日兩天搜索，並傳喚許姓、鄭姓會員代表候選人及友人鄭姓、賴姓男子與10名選民到案說明。

檢方指出，訊問後認為許、鄭等4人均涉及違反農會法投票行賄罪嫌重大，無羈押必要，許姓會員代表候選人5萬元、鄭姓會員代表候選人20萬元、鄭姓樁腳3萬元、賴姓樁腳10萬元交保。

嘉義地檢署呼籲，以禮品、餐宴、旅遊或金錢等向農漁會選民換取選票的對價，均屬違反農、漁會法之賄選行為，並請民眾見聞賄選情事時勇敢檢舉。