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熟女遇帥氣大頭照網友喊「親愛的」 豪領50萬元要投資

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

蔡姓婦人在LINE通訊軟體遇到1名使用帥氣中年男子照片的網友「Wang」，相信對方對她一見鍾情，對她連喊「親愛的」，還將兩人照片合成為情侶合照作為背景；蔡婦聽從對方指示，昨天提領50萬元準備購買比特幣投資，員警眼見她邊講電話邊操作機台，立即上前攔阻。

台南市53歲蔡姓婦人近日在LINE通訊軟體遇到1名使用帥氣中年男子照片的網友「Wang」搭訕，對方連日對蔡婦頻頻示好，表示對蔡婦一見鍾情，傳訊稱蔡婦「親愛的」，建議可以跟著他一起投資虛擬貨幣、保證獲利，賺大錢後一起共度美好未來。

「Wang」還將自己的照片與蔡婦合成為情侶合照，作為LINE聊天室背景；蔡婦心動信以為真，昨天下午3時許提領50萬元現金，前往台南市中西區中山路比特幣兌換準備購買50萬元虛擬貨幣。「Wang」馬上傳訊「親愛的，這下我心理的負擔徹底放下了」。

轄區南市警二分局民權派出所副所長江昀龍、警員鄭亦晉巡邏經過，發現蔡婦在比特幣兌換機台前講電話，是常見遭到詐騙的民眾特徵，上前關心；蔡婦見到員警詢問，十分緊張，還立刻傳訊給「Wang」說「現在有警察來問我」。

蔡婦原本仍打算依據「Wang」的指示回應，員警研判她是遇到網路愛情交友詐騙手法，先請她聽警方說明，並舉出各種案例舉說明各種愛情交有結合投資虛擬貨幣詐騙慣用手法，讓蔡婦驚覺與她遇到模式一模一樣。

蔡婦說，今年初在網路認識男網友「Wang」，對方說很喜歡她，二人在網路上交往，後來「Wang」提供虛擬貨幣的投資組合，表示前景一片看好、獲利極高，說只要將資金通過幣安轉交給他，便可獲得優渥的報酬，獲利豐厚、穩賺不賠。

員警告知，所謂標榜高獲利、穩賺不賠等來路不明的投資管道話術，都是詐騙集團的話術；蔡婦終於意識遭到詐騙，中止兌換比特幣，感謝警察及時攔阻，保住工作多年積蓄。

蔡姓婦人在LINE通訊軟體遇到1名使用帥氣中年男子照片的網友「Wang」，相信對方對她一見鍾情，對她連喊「親愛的」，還將兩人照片合成為情侶合照作為背景。記者袁志豪／翻攝
蔡姓婦人在LINE通訊軟體遇到1名使用帥氣中年男子照片的網友「Wang」，相信對方對她一見鍾情，對她連喊「親愛的」，還將兩人照片合成為情侶合照作為背景。記者袁志豪／翻攝
蔡姓婦人在LINE通訊軟體遇到1名使用帥氣中年男子照片的網友「Wang」，相信對方對她一見鍾情，對她連喊「親愛的」，還將兩人照片合成為情侶合照作為背景。記者袁志豪／翻攝
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蔡姓婦人在LINE通訊軟體遇到1名使用帥氣中年男子照片的網友「Wang」，相信對方對她一見鍾情，對她連喊「親愛的」，提領50萬元要依對方指示購買比特幣。記者袁志豪／翻攝
蔡姓婦人在LINE通訊軟體遇到1名使用帥氣中年男子照片的網友「Wang」，相信對方對她一見鍾情，對她連喊「親愛的」，提領50萬元要依對方指示購買比特幣。記者袁志豪／翻攝

比特幣 虛擬貨幣 詐騙集團

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