戀愛詐騙多 只有不到2成民眾會事先防範

根據調查，有近一半的受測者認為戀愛詐騙主要鎖定年長者。示意圖／AI生成 西洋情人節即將到來，根據警政署統計，交友詐騙一直是詐騙集團經常使用的手法之一，趨勢科技最新針對台灣近千位成年人進行調查，有近一半的受測者認為戀愛詐騙主要鎖定年長者。趨勢科技提醒，詐騙對象並無年齡限制，任何人都有可能成為目標。

此外，調查指出82%的受訪者表示如遇到戀愛詐騙時會告訴親友，只有不到2成的人會事先與親友討論可能的戀愛詐騙手法與應對方式。反映出多數人雖然願意在受騙後尋求幫助，卻缺乏主動防範的意識，戀愛詐騙的預防觀念仍需加強。

為幫助民眾不因一時的「暈船」被詐騙集團牽著鼻子走，趨勢科技在情人節前夕拆解常見戀愛詐騙手法，並建議善用AI防詐達人資安工具辨識「真假戀情」。第一招：不吃甜言蜜語，別信看似專業又閃亮的投資夢。詐騙集團經常營造「多金」、「專業」的形象，傳送高級餐廳、美酒佳餚或名車豪宅的照片，塑造自己是成功人士，並以「投資」為由，遊說加入某個高報酬的平台，甚至要求你共同投入資金，標榜能一起「財富自由」。

趨勢科技提醒民眾，網路交友若開始聊到投資、借貸、理財產品等話題，務必保持警惕，且許多詐騙平台都是透過假投資APP來行騙，一旦輸入個資或存款，可能就血本無歸，不要輕易點選連結、下載不明APP。

第二招：視訊通話要擦亮雙眼，別讓AI換臉騙走你的信任。隨生成式AI技術的發展，詐騙集團也利用假照片來行騙，今年已有多起案例是詐騙集團利用AI換臉技術或生成式影片，偽裝成俊男美女，甚至是明星藝人與被害者視訊。趨勢科技建議民眾，當接到視訊通話時，可仔細觀察對方是否有畫面上的瑕疵，例如臉部動作不自然、光影明暗不一致，或者臉部邊緣有輕微的模糊現象等問題，這些不協調之處很可能是AI變臉的痕跡。

第三招：裝可憐、搏同情都是假，當心傻傻匯款情財兩失。不少詐騙犯在與受害者建立情感連結後，往往會開始編造「家人突發重病」、「意外事故急需用錢」等悲情故事，試圖博取同情。在面對涉及金錢的請求時，趨勢科技呼籲民眾切勿因一時的感動或同情而輕易行動，務必冷靜思考，可多向親友討論真偽的可能性，避免因情感用事跌入陷阱。

趨勢科技提醒民眾，詐騙分子經常利用人們對愛情的渴望來設下陷阱，建議透過專業工具AI防詐達人進行查證並提升防護。趨勢科技AI防詐達人「詐騙查證」功能可幫助檢查與網友之間的對話內容是否可疑，僅需提供對話內容截圖，即可分析是否為詐團常見話術，幫助民眾精準識詐。遇到視訊通話時，也可以透過AI防詐達人的「換臉詐騙偵測」功能，即時幫助民眾檢查是否有深偽AI換臉的風險並發出警示，為民眾的愛情多一層把關。