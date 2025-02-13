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台南永康大樓男子常鬧情緒 住戶盼政府拆「不定時炸彈」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南黃姓男子經常出沒永康一棟大樓大吵大鬧，前天又來鬧還持刀抵著肚子揚言「沒得活了」，員警趁其不備奪刀協助送醫並通報衛生局「加強訪視關心」；不過住戶表示，今天又看到黃姓男子出沒，「是個不定時炸彈，政府收那麼多稅金，應該想辦法解決」。

住戶表示黃姓男子是大樓某公司業者親戚，因一直無穩定工作，只要需要用錢就到公司大鬧，這次也是急著要錢，才用自殘方式威脅。大樓保全不堪其擾只好報警，警方控制黃男行動、才未發生意外。

「但總不能每次都叫警察來擦屁股」，目擊民眾說，他這次是拿刀、下次會不會提一桶汽油誰都不知道，這種不定時炸彈「政府不是不知道、只是一直都消極面對、今天叫警察把人帶走就好，明天的事明天再說」，應該要想辦法處理，「收那麼多稅金、多少用一些預防、處理在這方面問題，百姓才沒有話說」。

永康分局復興派出所表示，前天下午接獲中華路某社區大樓保全通報，稱有人與住戶發生糾紛，警員郭俊得、蔡青諭到場，還沒上樓，電梯門一開就見一名男子拿著水果刀抵著腹部發，住戶見狀紛紛走避。

警方表示，兩名員警平常默契就很好，這次是蔡青諭見狀隨即出聲轉移男子注意，同事郭俊得趁他一轉頭上前奪刀，三個人都沒受傷。不過發現黃男腹部有刀傷，立即將黃姓男子送醫，並通報衛生局加強訪視關心。

台南市衛生局心理衛生科長陳月英表示，沒有傷害到他人的自殘行為，依法送醫後醫院評估沒有精神異常、情緒穩定就只能讓個案離開。衛生局目前也只能依照自殺防治法規定，接到醫院通知後派訪視員前往關心，依目前法令衛生局沒有權力強迫就醫或者限制不能出現在那裡，對方不願意接受關心也沒辦法勉強，請民眾諒解。

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黃姓男子經常到台南永康一棟社區大樓吵鬧，再次拿出小刀抵著肚子要錢，住戶紛紛走避。圖／讀者提供
黃姓男子經常到台南永康一棟社區大樓吵鬧，再次拿出小刀抵著肚子要錢，住戶紛紛走避。圖／讀者提供
黃姓男子經常到台南永康一棟社區大樓吵鬧，這次拿出小刀抵著肚子，員警上前奪刀，住戶紛紛走避。圖／讀者提供
黃姓男子經常到台南永康一棟社區大樓吵鬧，這次拿出小刀抵著肚子，員警上前奪刀，住戶紛紛走避。圖／讀者提供

住戶 炸彈 衛生局

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