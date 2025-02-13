快訊

有望合作鴻海？日產、本田決議結束合併談判 破裂關鍵因素曝光

台中新光三越氣爆…聞到瓦斯味怎辦？4步驟應變、不幸爆炸1動作自保

高雄殺人分屍案打撈37屍塊…35塊屍塊都是她 連肚臍也被切

聽新聞
0:00 / 0:00

「5要」原則避免一氧化碳中毒 彰縣最高補助1.2萬更換熱水器

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮祥和一街昨天發生今年首件一氧化碳中毒案件，造成3人輕傷，去年則有3件10人輕傷，消防局指出，初步原因都疑似熱水器裝置不當造成，消防局今年編列經費，低收入戶最高補助1萬2千元，供民眾申請燃氣熱水器遷移或更換。

彰化縣消防局局長施順仁說，針對轄內發生的一氧化碳中毒案件，消防局都已立即採取相關處置措施，協助改善現場狀況，對於發生一氧化碳中毒社區大樓，已規劃清查各戶燃氣熱水器安裝情形，如發現有居家一氧化碳中毒潛勢，將協助改善居家環境安全。

施順仁表示，彰化縣消防局除加強防範一氧化碳中毒宣導外，今年編列預算供民眾申請補助，凡民眾家中燃氣熱水器安裝錯誤、未裝設強制排氣管、陽臺加蓋或經訪視有一氧化碳中毒之虞，可洽當地消防分隊辦理，並委託合格承裝業辦理燃氣熱水器遷移或更換，一般戶最高補助3千元，低收入戶最高補助1萬2千元。統計至今天為止，彰化縣消防局今年受理民眾申請燃氣熱水器遷移或更換補助共46戶。

消防局提醒縣民，冬季天氣寒冷，使用燃氣熱水器或其他燃燒設備時，務必保持室內通風，並定期檢查設備是否正常運作，以防止一氧化碳中毒發生。一氧化碳是無色、無味的氣體，且在高濃度時會迅速影響人的呼吸系統，嚴重時可導致死亡。

對於防範一氧化碳中毒，消防局提醒確實遵照「五要」原則：

一、要保持環境通風，避免陽台違規使用、加裝門窗及晾曬大量衣物等。

二、要有安全認證，熱水器應貼有CNS國家標準及TGAS台灣瓦斯器具安全標誌檢驗合格標示。

三、要選擇正確的型式，室內應使用強制排氣熱水器，屋外式熱水器應設置在室外空曠處。

四、要注意安全的安裝。

五、要注意平時的檢修。

彰化縣消防局表示，縣民家中燃氣熱水器安裝錯誤、未裝設強制排氣管、陽臺加蓋或經訪視有一氧化碳中毒之虞，可向可洽當地消防分隊申請補助，並委託合格承裝業辦理燃氣熱水器遷移或更換。圖／消防局提供
彰化縣消防局表示，縣民家中燃氣熱水器安裝錯誤、未裝設強制排氣管、陽臺加蓋或經訪視有一氧化碳中毒之虞，可向可洽當地消防分隊申請補助，並委託合格承裝業辦理燃氣熱水器遷移或更換。圖／消防局提供
彰化縣消防局表示，縣民家中燃氣熱水器安裝錯誤、未裝設強制排氣管、陽臺加蓋或經訪視有一氧化碳中毒之虞，可向可洽當地消防分隊申請補助，並委託合格承裝業辦理燃氣熱水器遷移或更換。圖／消防局提供
彰化縣消防局表示，縣民家中燃氣熱水器安裝錯誤、未裝設強制排氣管、陽臺加蓋或經訪視有一氧化碳中毒之虞，可向可洽當地消防分隊申請補助，並委託合格承裝業辦理燃氣熱水器遷移或更換。圖／消防局提供
彰化縣消防局表示，縣民家中燃氣熱水器安裝錯誤、未裝設強制排氣管、陽臺加蓋或經訪視有一氧化碳中毒之虞，可向可洽當地消防分隊申請補助，並委託合格承裝業辦理燃氣熱水器遷移或更換。圖／消防局提供
彰化縣消防局表示，縣民家中燃氣熱水器安裝錯誤、未裝設強制排氣管、陽臺加蓋或經訪視有一氧化碳中毒之虞，可向可洽當地消防分隊申請補助，並委託合格承裝業辦理燃氣熱水器遷移或更換。圖／消防局提供

一氧化碳中毒 熱水器

延伸閱讀

影／台中新光三越疑氣爆1人半邊臉不見 消防局已通報2死2命危6傷

情勒鳥鼠掉了？多鄰國公告掀二創潮 迷因中毒者Biboo手拿Tomato親自參戰

幸好及時發現 彰化鹿港一家3口一氧化碳中毒均已清醒

大罷免第一階段彰化達標 綠營縣議員收訊息如釋重負

相關新聞

影／汐止汽車左轉自撞中央分隔島 駕駛腿傷就醫

朱姓男子今天駕駛行經新北市汐止區大同路2段時，疑左轉時未注意不慎自撞中央分隔島，朱男腿傷自行就醫，後方警車見狀立即停車協...

台南永康大樓男子常鬧情緒 住戶盼政府拆「不定時炸彈」

台南黃姓男子經常出沒永康一棟大樓大吵大鬧，前天又來鬧還持刀抵著肚子揚言「沒得活了」，員警趁其不備奪刀協助送醫並通報衛生局...

「5要」原則避免一氧化碳中毒 彰縣最高補助1.2萬更換熱水器

彰化縣鹿港鎮祥和一街昨天發生今年首件一氧化碳中毒案件，造成3人輕傷，去年則有3件10人輕傷，消防局指出，初步原因都疑似熱...

台南光學公司工廠驚傳火警 7人嗆傷消防通報相關單位

台南市南區新平路一間光學公司工廠今天上午11時許驚傳火警，消防局出動26車50人前往，於獲報22分鐘後撲滅火勢，現場有7...

影／老車故障停路邊駕駛查看再啟動 竟整輛車全燃燒超驚險

宜蘭頭城鎮今天發生火燒車意外，楊姓駕駛開了近20年老車上路，半路突然故障，他下車查看後再上車啟動，未料整輛車冒煙後瞬間起...

影／清晨上班時間車潮多 台南男開這廠牌吉普車馬路中突起火

台南市程姓男子昨天清晨駕駛Suzuki廠牌吉星吉普車出門，車子引擎突然在二條大馬路交會正中央起火燃燒，因清晨上班上學人車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。