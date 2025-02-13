「5要」原則避免一氧化碳中毒 彰縣最高補助1.2萬更換熱水器

彰化縣鹿港鎮祥和一街昨天發生今年首件一氧化碳中毒案件，造成3人輕傷，去年則有3件10人輕傷，消防局指出，初步原因都疑似熱水器裝置不當造成，消防局今年編列經費，低收入戶最高補助1萬2千元，供民眾申請燃氣熱水器遷移或更換。

彰化縣消防局局長施順仁說，針對轄內發生的一氧化碳中毒案件，消防局都已立即採取相關處置措施，協助改善現場狀況，對於發生一氧化碳中毒社區大樓，已規劃清查各戶燃氣熱水器安裝情形，如發現有居家一氧化碳中毒潛勢，將協助改善居家環境安全。

施順仁表示，彰化縣消防局除加強防範一氧化碳中毒宣導外，今年編列預算供民眾申請補助，凡民眾家中燃氣熱水器安裝錯誤、未裝設強制排氣管、陽臺加蓋或經訪視有一氧化碳中毒之虞，可洽當地消防分隊辦理，並委託合格承裝業辦理燃氣熱水器遷移或更換，一般戶最高補助3千元，低收入戶最高補助1萬2千元。統計至今天為止，彰化縣消防局今年受理民眾申請燃氣熱水器遷移或更換補助共46戶。

消防局提醒縣民，冬季天氣寒冷，使用燃氣熱水器或其他燃燒設備時，務必保持室內通風，並定期檢查設備是否正常運作，以防止一氧化碳中毒發生。一氧化碳是無色、無味的氣體，且在高濃度時會迅速影響人的呼吸系統，嚴重時可導致死亡。

對於防範一氧化碳中毒，消防局提醒確實遵照「五要」原則：

一、要保持環境通風，避免陽台違規使用、加裝門窗及晾曬大量衣物等。 二、要有安全認證，熱水器應貼有CNS國家標準及TGAS台灣瓦斯器具安全標誌檢驗合格標示。 三、要選擇正確的型式，室內應使用強制排氣熱水器，屋外式熱水器應設置在室外空曠處。 四、要注意安全的安裝。 五、要注意平時的檢修。