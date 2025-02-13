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台南光學公司工廠驚傳火警 7人嗆傷消防通報相關單位
台南市南區新平路一間光學公司工廠今天上午11時許驚傳火警，消防局出動26車50人前往，於獲報22分鐘後撲滅火勢，現場有7名工作人員嗆傷送醫，共計5男2女，至於詳細起火原因將由消防局火災調查科進行後續調查。
消防局指出，今天上午11時16分接獲報案，派員趕往搶救，現場是4樓建物，2樓冒出火煙；消防人員在11時38分撲滅火勢，將嗆傷7人送醫，5男2女年紀分別在29歲至50歲之間，並疏散員工242人。
現場確認燃燒2樓機台面積約1平方公尺，火警時消防設備有啟動；由於該工廠為消防局列管丁類低度危險工作場所，已分別通知環保局、台電、自來水、瓦斯公司、勞檢中心、區長、安平工業區等相關單位到場了解。
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