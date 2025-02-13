影／老車故障停路邊駕駛查看再啟動 竟整輛車全燃燒超驚險

宜蘭頭城鎮今天發生火燒車意外，楊姓駕駛開了近20年老車上路，半路突然故障，他下車查看後再上車啟動，未料整輛車冒煙後瞬間起火，駕駛驚跳下山，請消防車救援，熊熊烈火吞噬老車燒成只剩骨架，驚悚畫面嚇壞用路人。

警方調查，今天上午7時41分，7３歲楊姓駕駛開著一輛19年豐田休旅老車，行駛到頭城鎮環鎮東路、開蘭東路口，因為車輛熄火，他下車察看怎麼回事，上車再次啟動時，車子突然冒煙起火。

現場濃煙烈焰吞噬整輛車，畫面相當驚悚，路過人車紛紛遠離走避，駕駛站在路邊，焦急不知如何是好。宜蘭縣消防局獲報到場全力灌救，7點52分撲滅火勢，所幸未造成傷亡。警方呼籲，車主平常應做好車輛定期檢查，切莫在不了解車況之下行車上路。