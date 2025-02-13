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下午4點至6點時段交通事故最高 台東警方揭原因
每天24小時台灣各地幾乎都有交通意外發生，但哪個時段是事故最多的呢？台東警方自10年前統計以來，研析下午4點至6點是最容易發生交通事故的時段。警局交通隊表示，下班歸心似箭，注意力易不集中。
交通隊長吳昇忠指出，4點至6點剛好是下班時間，工作了一天身體自然疲憊，加上又是車流最大的時候，一個分心不注意，就容易發生事故，台東連10年都位居事故發生時段第一名，用路人應小心提高警覺。
縣警局為精準執法，統計2014年來全縣交通事故易發生時段數據顯示，下午4點至6點是最多的時段，其次是上午8點至10點，第3名則是下午2點至4點；事故地點大多集中在市區道路為主，再來就是省道公路。
另事故車輛種類以機車最多、汽車其次，再來就是小貨車，特別的是自行車及電動輔助車輛也逐年增加；此外，下午4點至6點事故造成人員A2、A3受傷也最多，A1致死率則是0點至凌晨4點最高。
吳昇忠表示，為降低下午4至6點時段事故居高不下，會針對縣內熱時熱區強化執法，包括重要路口派員警站崗提高見警率，路口號誌及交通桿的有效控管，以及科技執法的輔助，讓用路人都能保持遵守交通意識。
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