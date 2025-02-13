影／清晨上班時間車潮多 台南男開這廠牌吉普車馬路中突起火

台南市程姓男子昨天清晨駕駛Suzuki廠牌吉星吉普車出門，車子引擎突然在二條大馬路交會正中央起火燃燒，因清晨上班上學人車往來絡繹不絕，險象環生；員警獲報立即攜帶滅火器前往噴灑，減緩火勢，待消防隊到場，順利滅火，所幸並未造成傷亡。

台南市警第三分局海南派出所昨天清晨7時許獲報，海佃路1段、郡安路口一輛吉普車在大馬路冒白煙後起火燃燒，停滯於大馬路上；因上班上學時段車潮眾多，擔心火勢延燒造成傷亡，警員陳建廷、戴常敬、陳泓霆、張浚騰立即攜帶滅火器前往先行。

警方趕到後，警員戴常敬、陳泓霆實施交通管制及疏導人車，警員陳建廷持滅火器噴灑，減緩火勢，待消防隊到場，順利撲滅火勢，未造成人員傷亡，起火原因則要等消防局火調人員釐清。

61歲程姓男子表示，他開著這輛Suzuki廠牌吉星吉普車外出，不知道為什麼瞬間突然起火，他也被嚇到，還好警方立即趕到幫忙滅火；警方呼籲，駕駛人平時須做好車輛保養，行車前更應確實檢查車況，謹慎操作車輛，確保自己與其他用路人安全。