疑精神恍惚 三重男子逆向撞車肇逃遭警逮送辦

新北市三重區三和路今天發生吳姓男子疑精神恍惚，先逆向和機車對撞並波及路旁停放機車後肇逃，沒多久又追撞他車遭警逮送辦，除刑責外，吳男還有不少罰鍰及車損賠償需面對。

三重警分局以訊息說明，49歲吳男今天上午7時許開車沿著三和路行駛，車行到三和路二段時竟開上對向車道逆向行駛，直接撞上52歲許姓男子騎乘的機車，隨後波及路旁停放的11部機車。

就在救護車到場將腰部挫傷的許男送醫時，肇事的吳男涉肇事後開車逃離，現場處理的員警立即通報攔截圍捕涉案車輛。沒多久，吳男在8時許又在三和路四段20巷口追撞另一部自小客車，所幸29歲曾姓駕駛沒有受傷。

警方表示，吳男經酒測後酒測值為0，車內也未發現違禁物，經詢問，吳男自稱疑因失眠有服用安眠藥習慣，以致精神狀況不佳肇事。

警方表示，詢後，將吳男依肇事逃逸罪嫌移請新北地檢署偵辦。由於吳男駕照吊扣中，警方除依道路交通管理處罰條例開單，可處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰外，以及就逆向行駛等違規進行舉發。另外，吳男還需面對12部機車、1部汽車損壞及傷者醫療等不少費用的求償。