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影／把咖啡店當得來速？高雄特斯拉暴衝 車身全毀釀4人傷

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高雄市苓雅區成功路今天上午9點多發生一起車禍，一輛特斯拉疑暴衝撞上歇業未開的咖啡店鐵捲門，目擊者說未聽到煞車聲，店旁飲料店闆娘直呼聽到砰的一聲，只差一米就撞到她，嚇死了；所幸店內無人，特斯拉車身嚴重毀損，車上2男2女受傷送醫。

車禍發生後，記者剛好路過直擊，當時歇業咖啡店旁飲料店老闆娘描述，當時她人在旁邊還好沒被撞到，嚇死了，只聽到聲音很大，「砰」的一聲，非常非常大的聲音。

老闆娘指出，特斯拉應該是從成功路拐進來，受傷的是車上4名年輕人，還好路口沒人，咖啡店也沒營業，一切冥冥之中都有保佑，新的房客人剛好也沒來閃過，運氣很好，不然傷亡慘重。

警方調查，今天9時43分許接獲成功一路發生車禍，警方派員到場。經調查，劉姓男子（26歲）駕駛特斯拉，車上搭載1男2女乘客，沿成功一路南向北行駛，在成功一路與昇平街向左變換至內側車道，車輛失控，自撞路邊無人房屋致肇事。

車禍事故造成劉男等4人皆輕微手腳擦傷，幸送醫治療，無大礙；劉男經景豐酒測無酒駕行為，詳細肇責由交通大隊警方釐清判定。

高雄市苓雅區成功路今天上午9點多發生一起車禍，一輛特斯拉疑暴衝撞上歇業未開的咖啡店鐵捲門，特斯拉車身嚴重毀損，車上4人受傷。記者張議晨／攝影
高雄市苓雅區成功路今天上午9點多發生一起車禍，一輛特斯拉疑暴衝撞上歇業未開的咖啡店鐵捲門，特斯拉車身嚴重毀損，車上4人受傷。記者張議晨／攝影
高雄市苓雅區成功路今天上午9點多發生一起車禍，一輛特斯拉疑暴衝撞上歇業未開的咖啡店鐵捲門，特斯拉車身嚴重毀損，車上4人受傷。記者張議晨／攝影
高雄市苓雅區成功路今天上午9點多發生一起車禍，一輛特斯拉疑暴衝撞上歇業未開的咖啡店鐵捲門，特斯拉車身嚴重毀損，車上4人受傷。記者張議晨／攝影
高雄市苓雅區成功路今天上午9點多發生一起車禍，一輛特斯拉疑暴衝撞上歇業未開的咖啡店鐵捲門，特斯拉車身嚴重毀損，車上4人受傷。記者張議晨／攝影
高雄市苓雅區成功路今天上午9點多發生一起車禍，一輛特斯拉疑暴衝撞上歇業未開的咖啡店鐵捲門，特斯拉車身嚴重毀損，車上4人受傷。記者張議晨／攝影
高雄市苓雅區成功路今天上午9點多發生一起車禍，一輛特斯拉疑暴衝撞上歇業未開的咖啡店鐵捲門，特斯拉車身嚴重毀損，車上4人受傷。記者張議晨／攝影
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高雄市苓雅區成功路今天上午9點多發生一起車禍，一輛特斯拉疑暴衝撞上歇業未開的咖啡店鐵捲門，特斯拉車身嚴重毀損，車上4人受傷。記者張議晨／攝影
高雄市苓雅區成功路今天上午9點多發生一起車禍，一輛特斯拉疑暴衝撞上歇業未開的咖啡店鐵捲門，特斯拉車身嚴重毀損，車上4人受傷。記者張議晨／攝影
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高雄市苓雅區成功路今天上午9點多發生一起車禍，一輛特斯拉疑暴衝撞上歇業未開的咖啡店鐵捲門，特斯拉車身嚴重毀損，車上4人受傷。記者張議晨／攝影

咖啡店 特斯拉

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