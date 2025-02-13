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影／52歲男子高鐵上昏厥無呼吸心跳 逢甲大四生為他急救搶回一命

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

逢甲大學四年級學生楊庭豪是台中市的消防救護志工，他前天下午由南部搭高鐵北上時，發現一名年約52歲男乘客突然昏厥，無呼吸心跳，情況十分危急。他除了立即展開心肺復甦術，並請車上人員協助尋找自動體外心臟去顫器（AED），果斷依指示施行電擊，並在台中高鐵站月台上與接獲通報趕來的台中市消防員聯手急救，並將男子送醫，即時為男子搶回一命。

消防局說，當時高鐵列車下一站就是台中高鐵站，車廂內乘客為此有些慌亂，但楊庭豪保持冷靜，一邊施救，一邊請旁邊乘客聯繫列車長並報案，所幸經過緊急處置，患者在抵達烏日站前即恢復呼吸心跳與意識。

消防局119勤務中心11日下午3時02分接獲高鐵站務人員報案，立即指派烏日消防分隊1車3人前往救援。救護人員到場後接手評估患者，馬上為他戴上面罩給氧、靜脈輸液及生命徵象監測，隨後送往醫院進一步治療，截至目前患者生命徵象穩定。

消防局長孫福佑今讚許楊廷豪的英勇表現，也認為這也再次證明心肺復甦術與AED能在緊急狀況下發揮關鍵作用，呼籲民眾應積極學習急救技能，以便在關鍵時刻挺身而出，為生命爭取機會。楊庭豪前年成為消防局專責救護隊志工，目前準備研究所考試。他表示，很高興能發揮所學的急救技能，及時挽救了一條生命。

逢甲大學四年級學生楊庭豪是台中市的消防救護志工。圖／民眾提供
逢甲大學四年級學生楊庭豪是台中市的消防救護志工。圖／民眾提供
逢甲大學四年級學生楊庭豪在高鐵上為男乘客急救，順利將他救回。圖／民眾提供
逢甲大學四年級學生楊庭豪在高鐵上為男乘客急救，順利將他救回。圖／民眾提供

CPR 患者 高鐵

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