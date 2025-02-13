快訊

台中新光三越疑氣爆1死1傷…台灣大道交通大亂 救護車塞在路上

台中新光三越11樓疑氣爆坍塌 一人無生命跡象…消防局：正釐清是否工安意外

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

金價狂飆！台中婦要砸600萬ALL IN 險中詐團陷阱

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

近期金價屢創高，台中市詹姓婦人疑中歹徒詐騙陷阱，欲以「黃金投資」為話術，要詹將積蓄「ALL IN（全押）」以獲得翻倍獲利，詹婦昨天到銀行欲提領600多萬元，要匯款到歹徒指定帳戶，行員關懷時發現異狀，聯絡警員保住詹婦積蓄。

第二警分局永興所巡佐彭聖傑、警員王聖元，昨天下午接獲進化北路銀行通報，65歲的詹姓婦人欲提領600多萬元轉帳到一個帳戶內，銀行行員發現，該帳戶甫開立、資訊不明，而且詹婦對於投資細節支吾其詞，判斷詹婦恐遭詐騙。

警方關懷時得知，詹婦近期透過友人介紹，得知所謂的「黃金投資」機會，因近期金價持續飆漲，她心動欲投入資金「ALL IN」翻倍賺，不過婦人不願提供相關對話紀錄，警方認為詹婦恐陷詐騙而不自知，經警員、行員耐心勸說，婦人最終打消提款念頭，保住積蓄。

第二警分局長鍾承志提醒，近年黃金市場炙手可熱，不肖詐騙集團趁機假藉「高獲利、低風險」的話術誘騙民眾，以不明來歷的投資案誘使受害者匯款，最後人財兩空，呼籲民眾若遇類似可疑投資訊息，可撥打165反詐騙專線或向當地派出所諮詢，確保財產安全，避免成為詐騙集團的目標。

台中市詹姓婦人昨到銀行欲提領600多萬元投資黃金，疑中歹徒詐騙陷阱，行員與警員阻炸。圖／第二警分局提供
台中市詹姓婦人昨到銀行欲提領600多萬元投資黃金，疑中歹徒詐騙陷阱，行員與警員阻炸。圖／第二警分局提供

詐騙集團 金價 黃金

延伸閱讀

盜查個資賣詐團收賄26萬 三重分局警貪汙起訴從重求刑

馬來西亞2男加入詐團收款 彰院各判刑9月、10月

北市女2次遇詐團「假投資」提領50萬 警專實習生嘆：攔阻詐騙真不容易

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

相關新聞

影／把咖啡店當得來速？高雄特斯拉暴衝 車身全毀釀4人傷

高雄市苓雅區成功路今天上午9點多發生一起車禍，一輛特斯拉疑暴衝撞上歇業未開的咖啡店鐵捲門，目擊者說未聽到煞車聲，店旁飲料...

台中新光三越疑氣爆 已釀1死1傷 12樓有4人被炸傷待援

台中新光三越在今早11時許疑發生氣爆意外，消防局已啟動重大傷亡機制應變，台中市消防局截至中午統計，百貨12樓有4人被炸傷...

影／清晨上班時間車潮多 台南男開這廠牌吉普車馬路中突起火

台南市程姓男子昨天清晨駕駛Suzuki廠牌吉星吉普車出門，車子引擎突然在二條大馬路交會正中央起火燃燒，因清晨上班上學人車...

下午4點至6點時段交通事故最高 台東警方揭原因

每天24小時台灣各地幾乎都有交通意外發生，但哪個時段是事故最多的呢？台東警方自10年前統計以來，研析下午4點至6點是最容...

影／52歲男子高鐵上昏厥無呼吸心跳 逢甲大四生為他急救搶回一命

逢甲大學四年級學生楊庭豪是台中市的消防救護志工，他前天下午由南部搭高鐵北上時，發現一名年約52歲男乘客突然昏厥，無呼吸心...

金價狂飆！台中婦要砸600萬ALL IN 險中詐團陷阱

近期金價屢創高，台中市詹姓婦人疑中歹徒詐騙陷阱，欲以「黃金投資」為話術，要詹將積蓄「ALL IN（全押）」以獲得翻倍獲利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。