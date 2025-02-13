金價狂飆！台中婦要砸600萬ALL IN 險中詐團陷阱

近期金價屢創高，台中市詹姓婦人疑中歹徒詐騙陷阱，欲以「黃金投資」為話術，要詹將積蓄「ALL IN（全押）」以獲得翻倍獲利，詹婦昨天到銀行欲提領600多萬元，要匯款到歹徒指定帳戶，行員關懷時發現異狀，聯絡警員保住詹婦積蓄。

第二警分局永興所巡佐彭聖傑、警員王聖元，昨天下午接獲進化北路銀行通報，65歲的詹姓婦人欲提領600多萬元轉帳到一個帳戶內，銀行行員發現，該帳戶甫開立、資訊不明，而且詹婦對於投資細節支吾其詞，判斷詹婦恐遭詐騙。

警方關懷時得知，詹婦近期透過友人介紹，得知所謂的「黃金投資」機會，因近期金價持續飆漲，她心動欲投入資金「ALL IN」翻倍賺，不過婦人不願提供相關對話紀錄，警方認為詹婦恐陷詐騙而不自知，經警員、行員耐心勸說，婦人最終打消提款念頭，保住積蓄。

第二警分局長鍾承志提醒，近年黃金市場炙手可熱，不肖詐騙集團趁機假藉「高獲利、低風險」的話術誘騙民眾，以不明來歷的投資案誘使受害者匯款，最後人財兩空，呼籲民眾若遇類似可疑投資訊息，可撥打165反詐騙專線或向當地派出所諮詢，確保財產安全，避免成為詐騙集團的目標。