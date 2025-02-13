國1泰山分隔島頭 10天2次被撞斷…賓士、保時捷駕駛傷勢大不同

國道1號南向泰山轉接道平面與高架的分隔島頭，2日才被保時捷跑車撞斷，駕駛未繫安全帶拋出車外摔斷雙腿，昨晚島頭又被賓士休旅車撞斷一次，翻車過程波及另3輛車，但這次駕駛有繫安全帶，僅受輕傷。

昨晚深夜10時46分北部地區下過大雨，國道1號南向泰山轉接道發生4輛車連環事故，1名33歲李姓男子駕駛黑色賓士休旅車，準備上坡進入五楊高架道時，疑因天雨路滑失控撞斷平面與高架分隔島頭。

車輛隨即翻覆，向左彈開滾到平面外線車道，過程中連續碰撞波及另3輛車，包括25歲許男駕駛的小貨車、51歲劉男駕駛的大貨車、57歲蔡男駕駛的白色賓士休旅車，幸好每個駕駛人均依規定繫妥安全帶，僅翻車的李男受到輕傷，自行脫困由救護車送林口長庚醫院檢查。

這起事故造成平面3線車道全部封閉，除了高架右邊的平面側車道未受影響，其餘所有車輛一律被疏導改走五楊高架，直到深夜11時49分拖吊與清理完畢才排除路況恢復通車，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。

至於2日下午3時許那次車禍，不但是白天且僅陰雨潮濕，行車條件不比昨天晚上差，37歲梁姓男子駕駛紅色保時捷跑車自撞同一處分隔島頭，因未繫安全帶，車撞爛、人被拋出車外躺在車道上雙腿骨折，幸好送醫暫無生命危險。

國道警方呼籲用路人遵守交通規則，雨天行車開啟大燈，保持安全距離，避免超速、任意變換車道，輪胎應定期保養檢查胎紋，遇到水漂不要驚慌，鬆開油門握緊方向盤，切勿急踩煞車以免打滑失控，最重要的是不論前後座乘客均應繫妥安全帶，若遇事故才能確保安全減輕傷害。