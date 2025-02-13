跟著導航…男迷路困台中山區 東勢警熟門熟路救出受困車

一名男子報案表示自己要到台中東勢山區民宿度假，依導航指示開車往東勢的山中民宿，最後迷路受困，員警熟門熟路，依報案者描述就鎖定位置找到他，並通知拖吊車救援。

台中東勢警分局中坑派出所本月8日9時接到報案電話，一名男子說要到東勢山區民宿度假出遊，依照導航指示開車往東勢的山中民宿，愈往山裡開路愈小、越陡，直到車無法再前進時，才確認自己迷路。

該路段連警員都未曾聽聞、報案陳姓男子表示該路段無住家無法確認自己方位，警方持續聯絡並依據可能位址尋找，陳男向警方描述周遭景色，員警平時深耕地方，熟悉轄區路況，最後在往石麻巷許多民宿聚集地的小路上，找到報案陳男，發現受困車輛，警方確認報案人安全無虞後，聯繫拖吊業者、協助其將受困車輛拖至山下小鎮。

陳男說自己第一次到東勢區，路況不熟，本來想依據導航指示走，沒想到反而讓自己進險境、還要麻煩警方出手相助，自己很不好意思，他感謝東勢警方的協助。

東勢分局中坑派出所長劉明泉表示，東勢區屬山城地區，很多路段為以前產業道路變更，路幅狹小或是在山坡邊界；民眾到山城地區觀光，導航雖然方便，他提醒民眾有些山區路幅狹小或是陡峭危險，行駛在偏避小路上仍要隨時注意路況。