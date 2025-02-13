影／三重阿伯逛新北燈會突癱軟送醫 疑吃了糖葫蘆血糖高
新北市1名56歲男子日前在大都會公園逛新北燈會，突然癱軟摔倒，巡邏員警獲報趕抵查看，陳男虛弱坐在地上不停用手撫摸後腦，自述可能因為剛剛吃了糖葫蘆導致血糖太高，隨即被送醫檢查。
新北燈會從2月1日至16日在二重疏洪道大都會公園舉行，警方和救護人員在會場設有服務站，2日晚間7時許，員警巡邏時接獲民眾通報，指稱美食市集有人跌倒，立即趕往查看。
當時陳姓男子坐在地上，不斷伸手撫摸自己後腦，他自稱可能因為剛剛買了糖葫蘆，吃完導致血糖飆高引起心跳加速、四肢無力、暈眩跌倒，隨後救護人員抵達，初步檢查沒有其他明顯外傷，趕緊將他抬上擔架，由救護車送醫檢查。
三重警分局指出，新北燈會系列活動還有4天，警方除在會場內外疏導交通，場內也有定點服務站，民眾若有緊急需求可就近尋求協助。
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