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手機充電起火….台東民宅火警 5歲童機警通知救7人
台東市豐榮路1間透天民宅，昨深夜疑充電手機起火冒出濃煙，警消獲報救援，所幸火勢不大，不到20分鐘控制火勢，屋內7人僅輕微嗆到，沒有生命危險。詳細火警原因正由火調人員調查釐清。
警消表示，這起民宅火警於昨晚11點50分，獲報後派遣台東、豐榮及特搜救援，抵達現場先將1樓火勢撲滅，再用節梯爬到3樓，先救出屋主一家4人，再引導3名大學生下樓，7人都只有吸入少許濃煙，檢視血氧濃度正後，婉拒送醫治療。
據了解，住在3樓的大學生發現濃煙下樓查看，發現一樓客廳充電中的手機起火，趕緊上樓叫醒屋主一家4口，以及同住的2名大學生，7人在3樓陽台待援逃生。
方姓屋主表示，火警發生時，5歲小孩剛好下到樓下，發現冒濃煙，趕緊再上樓告訴大人，全家人和租客嚇一大跳，除了報案求助，也趕緊移動到比較安全的區域，還好消防人員來的迅速，很快將他們救出。
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