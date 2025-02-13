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妻子揚言買兇殺夫！嚇到丈夫急聘保鑣保命 1舉動反被判監58天

香港01／ 撰文／田中貴

妻子揚言買兇殺夫，丈夫防範反而罪成判入獄？示意圖／取自Ingimage
妻子揚言買兇殺夫，丈夫防範反而罪成判入獄？示意圖／取自Ingimage
妻子揚言買兇殺夫，丈夫防範反而罪成判入獄？台灣新竹縣1對夫妻感情失和，妻子甚至提及要買兇殺夫，令到丈夫聘請隨扈和保鑣，以及報警控告妻子。直到妻子離家出走，丈夫發現警方寄給妻子的司法文書，未經對方同意就擅自拆信，因此觸犯「無故開拆他人郵件」罪，被判處拘役58天。

夫妻感情失和 妻揚言買兇殺夫

台媒於今年2月報導，新竹地院審理1宗擅自拆開他人信件案，張姓男子碩士畢業後，在建築公司擔任董事，與陳姓妻子結婚10多年育有孩子，由2022年8月起，張男和陳女感情欠佳，雙方更換家中鑰匙。陳女同月一度提及要買兇殺夫，嚇到張男不敢回家，而且聘請隨扈和保鑣，甚至控告妻子殺人罪，而陳女亦反控丈夫。

直到2023年4月，陳女搬離居所，張男發現新竹縣政府警察局寄出司法文書到住所，寫明收信人是陳女，於是命人回家取信，張男未經陳女同意擅自拆閱信件。陳女2天後返家，發現信函已被拆開，不滿下報警提告。

法官不接納男被告解釋判罪成

張男在庭上辯稱，由於陳女離家出走，加上是重要信件，所以他才拆信確認內容，張男更稱10多年來雙方互拆信件，包括公司、個人、孩子，以及家庭生活日常開銷的信函，拆信後交回對方處理已成慣例，張男更指事前諮詢過律師，對方稱2人仍是夫妻關係，可以先拆信後通知。

法官認為張男學歷頗高，理應知道陳女無可能同意他拆開自己信件，不排除張男知道該封司法文書可能和2人官司有關，所以故意拆開信函。法官指被告為了一己之私，擅自拆開妻子信函，沒有尊重到對方隱私權，判處被告拘役58天，但可以易科罰金。

至於張男擬控告妻子買兇殺人的案件，台媒未見有報導，相信尚未開審。

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文章授權轉載自《香港01》

丈夫 司法 妻子 新竹 殺人 郵件 隨扈

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